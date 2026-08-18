Wypadek polskiego autokaru. Ksiądz zabrał głos po tragedii pielgrzymów wracających z Medjugorie

Dlaczego sanktuarium w Medjugorie przyciąga wiernych?

Położone na terenie Bośni i Hercegowiny Medjugorie od ponad czterdziestu lat stanowi jedno z najsłynniejszych europejskich centrów pielgrzymkowych. Każdego roku tę niewielką bałkańską miejscowość odwiedza od 2,5 do 3 milionów pątników, a wśród nich ogromną grupę stanowią obywatele Polski.

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Trasa do tego miejsca oznacza często wielogodzinną jazdę autokarem, jednak dla wiernych to znacznie więcej niż zwykła wycieczka turystyczna. Uczestnicy takich wyjazdów traktują je jako głębokie przeżycie duchowe, modląc się o uleczenie z chorób, ratunek dla bliskich, a także szukając szansy na pojednanie i ożywienie własnej wiary przy boku Maryi.

- Ludzie jadą tam z konkretną intencją. Szukają bliskości Matki Bożej, doświadczenia modlitwy i pogłębienia wiary - mówi w rozmowie z „Super Expressem” salezjanin, ks. Andrzej Gołębiowski.

Historycznie obszar tego sanktuarium pozostaje pod zarządem zakonu franciszkanów już od czasów średniowiecza. Sama parafia w Medjugorie została natomiast oficjalnie powołana do życia w 1892 roku, czyli u schyłku XIX stulecia.

Przebywający na miejscu wierni kierują swoje kroki przede wszystkim do trzech kluczowych punktów:

Wzniesienie zwane Górą Objawień to lokalizacja, gdzie ponad czterdzieści lat temu miało dojść do spotkania ludzi z Maryją, co obecnie upamiętnia krzyż postawiony na specjalnym pagórku;

Góra Kriżevac, na szczycie której w 1934 roku wzniesiono potężny, liczący ponad 8,5 metra żelbetowy krzyż (jego budowa ruszyła w 1933 roku) dla uczczenia 1900. rocznicy ukrzyżowania Chrystusa;

Świątynia parafialna pod wezwaniem św. Jakuba Starszego, gdzie przed wejściem znajduje się słynna figura Matki Bożej, będąca dziś najbardziej rozpoznawalnym symbolem całego kompleksu.

Objawienia Maryi w Medjugorie i stanowisko Watykanu

Niezwykła historia bałkańskiej miejscowości rozpoczęła się w 1981 roku, kiedy to kilkoro młodych ludzi miało doświadczyć pierwszego widzenia Matki Bożej. Zgodnie z twierdzeniami tak zwanych widzących, te mistyczne spotkania odbywają się do czasów obecnych, co od dziesięcioleci prowokuje w Kościele gorące debaty i budzi ogromne emocje.

Mimo ogromnej popularności Stolica Apostolska nigdy oficjalnie nie potwierdziła nadprzyrodzonego charakteru tych wydarzeń. Przełom nastąpił jednak w 2024 roku, gdy Dykasteria Nauki Wiary opublikowała dokument „Królowa Pokoju”, w którym wyraźnie doceniono pozytywne skutki duchowe płynące z wizyt w sanktuarium, choć nadal powstrzymano się od ostatecznej oceny autentyczności samych wizji.

Specjaliści zajmujący się prawem kanonicznym tłumaczą, że papieski dokument „nihil obstat” jest w istocie zielonym światłem dla czerpania z duchowych wartości tego miejsca, choć wciąż nie legitymizuje samych cudów. To właśnie chęć wewnętrznej przemiany nieustannie przyciąga tam tysiące wiernych z Polski, dla których trudna i wyczerpująca podróż nie stanowi przeszkody, by chociaż raz w życiu odwiedzić to sanktuarium.

Powściągliwość hierarchów z Watykanu w żaden sposób nie hamuje potężnego ruchu pątniczego na Bałkanach. Osoby przyjeżdżające do Bośni i Hercegowiny masowo biorą udział w nabożeństwach, przystępują do sakramentu pokuty, uczestniczą w adoracjach, modlą się na różańcu i wspinają na wzgórza stanowiące centrum rzekomych objawień.

Wypadek na Węgrzech. Tragiczna historia polskich pielgrzymek

Niedzielny wypadek na terytorium Węgier wpisuje się w czarną serię zdarzeń z udziałem polskich wycieczek na tej konkretnej trasie. Statystyki z ostatnich 25 lat są zatrważające, ponieważ w tym okresie doszło łącznie do czterech tak poważnych katastrof drogowych, w wyniku których życie straciło aż 40 obywateli naszego kraju.

Najnowszy dramat rozegrał się w niedzielę, 16 sierpnia, w okolicach godziny 1:00 w nocy na węgierskiej autostradzie M3. Pojazd transportujący Polaków wracających z Bośni zjechał z trasy i uległ wywróceniu, co według doniesień medialnych doprowadziło do śmierci 12 osób, a obrażenia odniosło co najmniej 10 pasażerów.

Po tego rodzaju katastrofach błyskawicznie wraca dyskusja dotycząca procedur bezpieczeństwa, kondycji kierowców oraz ogólnej logistyki takich wyjazdów, a równocześnie pojawiają się refleksje nad sensem ludzkiego cierpienia. W tym kontekście ks. Andrzej Gołębiowski stanowczo apeluje, by nie kategoryzować podobnych nieszczęść w kategoriach rzekomej „kary Bożej”.

- Bardzo często jest to, niestety, błąd ludzki, przyczyna ludzka, brak rozwagi, umiejętności za kierownicą, przewidywania pewnych sytuacji, jak chociażby zmęczenie kierowców zawodowych, które po prostu się zdarza. Ale to nie jest wcale oznaka tego, że Pan Bóg chce ukarać tych ludzi - mówi salezjanin.

Wypowiedź duchownego ma kluczowe znaczenie w obliczu tak drastycznych wypadków, kiedy to w społeczeństwie naturalnie rodzi się tendencja do szukania krzywdzących nadinterpretacji i tanich uproszczeń.

Żadne logiczne argumenty nie przyniosą jednak pełnego ukojenia bliskim zmarłych, dla których czas zatrzymał się w miejscu. W ich sercach pozostanie głęboki żal, czas żałoby i brak odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, a także niezwykłe wspomnienie o krewnych, którzy zginęli, wracając z miejsca pełnego modlitwy i ufności.