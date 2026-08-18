Ratownik z Przemyśla stracił pół palca! Zatrzymano obywatela Turkmenistanu

Dramat podczas interwencji w Przemyślu. Agresor odgryzł palec ratownikowi

Sprawa szokującego ataku na medyków w Przemyślu wraca! Zdarzenie miało miejsce 1 marca 2022 roku, kiedy załoga Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu ratowała obywatela Turkmenistanu. Według ustaleń śledczych pacjent nagle wpadł w furię. Zaczął kopać jednego z ratowników w klatkę piersiową, a drugiego okładał pięściami po głowie, po czym niespodziewanie wbił zęby w palec jednego z nich. Prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu poinformowała, że skutki napaści okazały się fatalne. Poszkodowany ratownik stracił połowę ostatniego paliczka małego palca u lewej dłoni.

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Zatrzymanie w Berlinie. Podejrzany z Turkmenistanu wróci do Polski

To nie wszystko. Krewki pacjent miał też zdemolować lokalizator zamontowany w ambulansie, a szkody materialne wyceniono na 10 tysięcy złotych. Sprawca po ataku uciekł. Wysłano za nim list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania. Ponieważ sprawcy długo nie udawało się złapać, Prokuratura Rejonowa w Przemyślu tymczasowo zawiesiła postępowanie. Przełom nastąpił właśnie teraz w Berlinie, gdzie udało się ująć poszukiwanego, który teraz czeka w tamtejszym areszcie na ekstradycję. Kiedy zostanie przetransportowany do Polski, śledczy wznowią sprawę i podejmą kolejne działania z jego udziałem.

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