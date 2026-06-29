Pożar hali magazynowej tartaku w Zaklikowie. Słup czarnego dymu

Informacje o zdarzeniu dotarły do służb około godziny 20:30 w niedzielę 28 czerwca. Na miejsce natychmiast zadysponowano dwanaście zastępów, które walczyły z płomieniami. Mimo ogromu zniszczeń, najważniejsza wiadomość jest taka, że w wyniku tego groźnego incydentu nikomu nic się nie stało.

Gdy pierwsze jednostki straży pożarnej dotarły na miejsce zdarzenia w Zaklikowie, cała hala magazynowa, należąca do tartaku, była już w pełni objęta płomieniami.

W momencie, gdy na miejsce pożaru przyjechali strażacy, ogniem objęta była hala magazynowa tartaku o wymiarach około 100 x 17 m – informuje starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Rzecznik relacjonował, że priorytetem było zabezpieczenie terenu i niedopuszczenie do przeniesienia się ognia na inne zabudowania.