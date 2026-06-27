Prezydent Konrad Fijołek o propozycji referendum. Mówi wprost: To zemsta i „ego Strojnego”

Tomasz Widak, reporter Radia ESKA: Panie prezydencie, dzisiaj omówimy sobie kilka tematów, bo trochę się w ostatnim czasie nazbierało. A zaczniemy od votum zaufania, absolutorium i referendum, bo to są takie gorące tematy, które ostatnio rozgrzały opinię publiczną. Nie tylko w Rzeszowie, na Podkarpaciu, ale w ogóle w całej Polsce po tych wydarzeniach, które miały miejsce w Krakowie. Panie prezydencie, ostatnio głosowanie w Radzie Miasta pokazało, że poparcie dla pana prezydentury chyba już nie jest tak jednoznaczne jak wcześniej, bo pojawiły się inicjatywy referendalne. Pierwsza inicjatywa zgłoszona przez radnego Strojnego, a druga przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan się do tego odnosi?

Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa: Oczywiście, Szanowni Państwo, naturalnym jest, że po wydarzeniach w Krakowie taka fala przez Polskę przechodzi, ale w Rzeszowie zupełnie inaczej niż w Krakowie, to przede wszystkim. U nas nie ma prawdziwych powodów do referendum. Oczywiście w tych inicjatywach jest jeden powód, ja go nazywam „ego Strojnego”, czyli tak naprawdę ego jednego pana, który przegrał wybory i nie może tego znieść i stąd od dwóch lat jedyne o czym marzy, to tylko, żeby zrobić to referendum, że a może się uda, a może się uda zrobić zamieszanie w mieście.

T.W.: Czyli to zemsta po prostu?

K.F.: Tak, po prostu zemsta.

I dlatego to jest zemsta Strojnego i dlatego tu nie ma żadnych powodów poważnych do referendum, Szanowni Państwo, a tylko takie powinny być, jeśli byśmy o takim czymś chcieli mówić. Rzeszów rozwija się bardzo dobrze. Przybywa nam mieszkańców - już w ostatnim roku przybyło ich ponad 1000. Przybywa miejsc pracy. Otworzyliśmy niedawno nową fabrykę dawnego Zelmera, otworzyliśmy Collins.

Są inwestycje norweskie, belgijskie (…). Co chwilę przybywa tych miejsc pracy, przybywa mieszkańców, przybywa tych młodych mieszkańców, którzy do Rzeszowa zapisują na edukację, na studia. Realizujemy największe inwestycje w historii tego miasta w jednym czasie. To jest skończona Wisłokostrada za 200 milionów, Wieniawskiego, Armii Krajowej za 60.

Realizujemy teraz największą w historii inwestycję drogową w Rzeszowie, czyli połączenie Krakowskiej z Warszawską. Właśnie przez tereny, też przemysłowe, gdzie będą miejsca pracy. Stadion, kilkadziesiąt szkół, które czekały na swój rozwój. Naprawdę, nie mówię, już o terenach zielonych, o inwestycjach czy działaniach kulturalnych, sportowych. Bardzo dużo się dzieje. Tych inwestycji jest rzeczywiście ogromna ilość.

No i to jest najgorszy moment, kiedy można mówić o jakichś zamieszaniach typu referendum, czyli tak naprawdę zakłócenie rozwoju miasta. Przed nami w zasadzie dwa i pół roku kadencji. Lepiej skupić się na tym, żeby pracować na rzecz miasta. Akurat ten jeden pan niczego przez ostatnie lata dla miasta nie zgłosił. Natomiast, na szczęście są radni, którzy chcą współpracować, nawet jeśli są z opozycji, to współpracują. Mówimy o Pakcie Rzeszowskim na rzecz inwestycji. Myślę, że będziemy w najbliższym czasie mocno na ten temat też dyskutować, bo warto robić pewne rzeczy. Mamy przed nami na przykład aquapark do rozpoczęcia budowy, bo już mamy pozwolenie na budowę. Całość rozmowy do wysłuchania poniżej:

Prezydent Konrad Fijołek - wywiad

A w niej m.in. takie tematy: