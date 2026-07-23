Potężne nawałnice nad Polską. IMGW bije na alarm, alerty RCB. A po tym wszystkim... niespodzianka!

Czwartek pod znakiem wyładowań. Ostrzeżenia IMGW dla większości Polski

Meteorolodzy ogłosili alerty pierwszego stopnia przed burzami dla niemal całego kraju. Dotyczą one województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Dodatkowo ostrzeżeniami objęto częściowo regiony: lubuski, pomorski, kujawsko-pomorski, wielkopolski oraz łódzki.

Najgorszej pogody należy spodziewać się między południem a godziną 22. Synoptycy zapowiadają nagłe i obfite ulewy (od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy). Wiatr może osiągnąć prędkość 65 kilometrów na godzinę, a lokalnie niewykluczone są opady niewielkiego gradu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zdecydowało się wysłać specjalne ostrzeżenia SMS-owe do osób przebywających na terenie województwa podkarpackiego:

„Uwaga! Dziś (23.07) burze, silny wiatr i opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”.

Ostrzeżenia najniższego stopnia oznaczają prawdopodobieństwo wystąpienia strat materialnych, a także problemów w transporcie kolejowym i samochodowym.

Ulewy na północy. IMGW wydaje dodatkowe alerty

W niektórych regionach północnej Polski sytuacja będzie wymagać szczególnej uwagi. IMGW rozszerzył ostrzeżenia pierwszego stopnia o intensywne opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze. Dotyczy to fragmentów województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Zgodnie z prognozami, spadnie tam od 30 do 40 milimetrów wody, a wiatr w porywach osiągnie 65 kilometrów na godzinę. Należy liczyć się także z gradobiciem. Alerty obowiązują od godziny 7 rano do 20.

Czwartkowa noc: na zachodzie mgliście, na wschodzie mokro

Noc z czwartku na piątek przyniesie różnorodną pogodę. Zachodnia Polska będzie mogła liczyć na przejaśnienia, jednak miejscami wystąpią mgły ograniczające widoczność do 400 metrów. Z kolei we wschodniej i centralnej części kraju utrzymają się przelotne opady.

Termometry wskażą od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu zanotujemy około 15 stopni, podczas gdy na Podhalu temperatura może spaść nawet do 8-10 stopni.

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, ale podczas burz jego prędkość w porywach osiągnie 60 kilometrów na godzinę.

Piątkowe wyciszenie. Burze utrzymają się jedynie na wschodzie Polski

Piątek zapowiada się jako dzień przejściowy z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem oraz przelotnym deszczem. Wyładowania atmosferyczne mogą pojawić się głównie we wschodnich regionach, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia. Na południowym wschodzie spadnie do 25 milimetrów deszczu.

Prognozowane temperatury na piątek:

Od 19 do 22 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju,

od 13 do 17 stopni na terenach podgórskich.

Wiatr utrzyma się na poziomie słabym i umiarkowanym. Silniejsze podmuchy wystąpią nad Bałtykiem oraz na wschodzie kraju.

Słoneczny weekend na horyzoncie. Powrót lata do Polski

Zgodnie z zapowiedziami ekspertów z IMGW, od soboty możemy spodziewać się wyraźnego ocieplenia. W zachodniej części kraju termometry pokażą nawet 27-28 stopni Celsjusza, a letnia aura powróci do całej Polski.

Po serii deszczowych i burzowych dni, czeka nas weekend pełen słońca i wysokich temperatur – to doskonała okazja do relaksu po wyjątkowo niespokojnym lipcu.

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