Potężna inwestycja pod Rzeszowem zakończona. Park Naukowo-Technologiczny przyciąga inwestorów!

Praca dla nawet tysiąca osób!

Kwestia budowy tak potężnego obiektu fabrycznego, magazynowego oraz biurowego, w którym docelowo pracować ma ponad tysiąc osób, to niewątpliwy sukces Powiatu Rzeszowskiego, który stworzył strefę aktywności gospodarczej o powierzchni ponad 83 hektarów. Park Naukowo-Technologiczny to teren wyjątkowo atrakcyjny gospodarczo. Znajduje się zarówno przy drodze ekspresowej jak i autostradzie. W ten sposób zapewniony jest szybki dojazd do Warszawy, Lublina, Krakowa i Katowic. Nie bez znaczenia jest również bliskość granicy słowackiej i ukraińskiej.

– Tak właśnie działają tereny przemysłowe. Zatroszczyliśmy się o infrastrukturę, kanalizację i inne przyłącza, o drogi dojazdowe, a to przyciąga dużych graczy na rynku produkcyjnym. Bardzo cieszę się z tego, że BSH wybrało właśnie tę lokalizację – mówi Krzysztof Jarosz Starosta Rzeszowski – Sam lider nie zrobi nic. Do dobrego przedsięwzięcia potrzeba też kapitału ludzkiego. Dobrych szkół, uczelni. Pracownicy są na najwyższym poziomie, bo to nasz kapitał, kapitał Powiatu Rzeszowskiego – dodał.

Za sprawą nowej fabryki w Rudnej firma B/S/H/ będzie wdrażała do produkcji nowe kategorie produktów małego gospodarstwa domowego.

Firma BSH jest obecna w na Podkarpaciu od 12 lat

Rzeszowski oddział BSH dotychczas produkował kapsułkowe ekspresy do kawy Bosch Tassimo i odkurzacze. Ten sprzęt gospodarstwa domowego trafia do konsumentów z całego świata. W ostatnim czasie firma zainwestowała w nowe linie produkcyjne, na których uruchomiła produkcję pionowych bezprzewodowych odkurzaczy Bosch.

- Gdy patrzymy na Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko” to myślimy również o bliskości lotniska w Jasionce, a także o linii kolejowej E30 należącej do III paneuropejskiego korytarza, który łączy Niemcy, Polskę i Ukrainę. Ta lokalizacja będzie przyciągać potężnych inwestorów – mówi Waldemar Pijar, który ponad dziesięć lat temu stworzył koncepcyjne podwaliny Parku.

Infrastruktura Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów Dworzysko”, stworzonego przez Powiat Rzeszowski działa niczym magnez przyciągając inwestorów. Bez tego każde inne miejsce naszego kraju mogłoby być równie atrakcyjne