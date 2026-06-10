Przemyt karetką. W ambulansie ukryła niemal tysiąc paczek papierosów!

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-10 9:57

Ambulanse służą przede wszystkim do ratowania zdrowia i szybkiego transportu pacjentów do szpitala, jednak tym razem pojazd medyczny posłużył do zupełnie innych celów. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Korczowej odkryli w karetce potężną partię nielegalnych wyrobów tytoniowych.

  • Ambulans medyczny, który zazwyczaj kojarzy się z niesieniem pomocy, posłużył na polsko-ukraińskiej granicy do nielegalnego procederu.
  • Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili ponad 900 opakowań papierosów z przemytu, które schowano w specjalnie przygotowanych zakamarkach pojazdu.
  • Przedstawiamy kulisy tego nietypowego incydentu oraz kary, z jakimi musi się teraz liczyć kobieta siedząca za kierownicą.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej działający na Podkarpaciu natrafili na kontrabandę podczas standardowych procedur wjazdowych do naszego kraju na przejściu w Korczowej. Karetką kierowała 39-letnia obywatelka Ukrainy, która zgodnie z oficjalną deklaracją miała przewozić chorych na terapię do niemieckich placówek medycznych.

Mundurowi od początku mieli wątpliwości co do prawdziwego celu podróży i uznali, że wewnątrz wozu mogą znajdować się niezgłoszone przedmioty, dlatego zdecydowali się na przeprowadzenie bardzo drobiazgowej kontroli. 

Polecany artykuł:

23-latek zatrzymany przez policję na stacji w Gdańsku! W jego smartfonie odkryt…

Podejrzenia funkcjonariuszy okazały się trafne. Podczas rewizji pojazdu wykryli, że w bocznych schowkach ambulansu znajdują się papierosy. Aby dotrzeć do tego miejsca, niezbędny był demontaż części wyposażenia pojazdu. W skrytce znajdowało się 910 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy – przekazuje KAS.

Konsekwencje tego odkrycia okazały się dla zatrzymanej bardzo dotkliwe, ponieważ natychmiast uruchomiono wobec niej oficjalne postępowanie karno-skarbowe. Służby państwowe zabezpieczyły od 39-latki kwotę 23 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na pokrycie przewidywanej kary finansowej za celową próbę przemytu.

Express Biedrzyckiej - PROF. SŁOMKA