Od piłkarskiej szatni do kapłaństwa

Jak poinoformowało Miasto Mielec na Facebooku, w niedzielę odbyła się msza prymicyjna ks. Bartosza Sobczyka. Było to szczególne wydarzenie nie tylko dla samego księdza, ale również dla jego rodziny, przyjaciół oraz całej wspólnoty parafialnej. Uroczystości towarzyszyły wzruszenie, radość i modlitwa za nowego kapłana, który rozpoczyna swoją posługę.

Z boiska FKS Stal Mielec do służby Bogu

Historia ks. Bartosza Sobczyka zwraca uwagę także z innego powodu. Zanim zdecydował się na drogę kapłańską, był związany z piłką nożną i występował w FKS Stal Mielec, jednej z najbardziej rozpoznawalnych drużyn piłkarskich w Polsce.

Choć sport mógł otwierać przed nim kolejne możliwości rozwoju, wybrał inną życiową ścieżkę. Można powiedzieć, że poniekąd zrezygnował z kariery związanej z futbolem, aby odpowiedzieć na powołanie i poświęcić się służbie kościołowi.

Kiedyś grał Ksiądz w jednej z najlepszych drużyn w kraju – FKS Stal Mielec. Dziś gra Ksiądz w najlepszej drużynie świata – Drużynie Pana Boga - nawiązał podczas uroczystości Pierwszy Zastępca Prezydenta Mielca, Krzysztof Szostak.

Życzenia na nową drogę życia

Z okazji święceń i mszy prymicyjnej ks. Bartoszowi Sobczykowi złożono liczne życzenia nie tylko na miejscu, ale również online. W sekcji komentarzy na Facebooku roi się od miłych słów i gratulacji:

Szczęść Boże na każdy dzień posługi Kapłańskie

Obfitości Łask Bożych na każdy dzień posługi Kapłańskiej oraz opieki Matki Niepokalanej.

Szczęść Boże na Nowej Drodze Życia, pięknej bo kapłańskiej! Niech Maryja i Pan Bóg błogosławią z Góry

Co ciekawe, historia ta nie jest odosobniona. Coraz częśćiej można spotkać osoby, które mimo rozpoczętej kariery zawodowej, zdobytych osiągnięć czy ustabilizowanej ścieżki życia decydują się na radykalną zmianę i wybór drogi np. związanej właśnie z kościołem.