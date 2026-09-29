Poruszające słowa podczas pogrzebu księdza Stanisława. „Żeby dobrem zwyciężać zło”

Martyna Urban
Martyna Urban
Tomasz Widak
Tomasz Widak
2026-09-29 15:31

Tłumy mieszkańców pożegnały księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w brutalnym ataku nożownika w jarosławskim opactwie. 67-letni kapłan spoczął w rodzinnym grobie w Grzęsce. Podczas uroczystości padły poruszające słowa o jego czterech dekadach kapłańskiej służby, ale także o wybaczeniu sprawcy tragedii. „Żeby dobrem zwyciężać zło” – mówiła jedna z osób uczestniczących w pogrzebie.

Ksiądz Stanisław spoczął w rodzinnym grobie

Tłumy mieszkańców pożegnały księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w tragicznym ataku nożownika w jarosławskim opactwie. 67-letni kapłan został pochowany na cmentarzu w Grzęsce, w rodzinnym grobie. Podczas uroczystości pogrzebowych nie zabrakło słów o jego wieloletniej posłudze, ale także o tragedii, która odebrała mu życie.

W mszy pogrzebowej uczestniczyli mieszkańcy, duchowni oraz osoby, które chciały pożegnać kapłana i oddać mu hołd. Ksiądz Stanisław przez cztery dekady służył wiernym. Jego pogrzeb stał się nie tylko momentem żałoby, ale również wspomnieniem człowieka, którego życie było związane ze służbą Kościołowi i drugiemu człowiekowi.

Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego, który przysłał również wieniec. W swoim przesłaniu prezydent podkreślił, że tragiczne okoliczności śmierci duchownego nie powinny przesłonić pamięci o jego życiu i czterech dekadach kapłańskiej służby.

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„Żeby dobrem zwyciężać zło”. Poruszające słowa po ataku

Podczas pożegnania księdza Stanisława wracano również do słów księdza Adriana, który sam przeżył czwartkowy atak. Duchowny podczas homilii mówił o potrzebie wybaczenia napastnikowi.

Jedna z osób uczestniczących w pogrzebie podkreślała, że te słowa były niezwykle ważne.

– Bardzo mądre słowa powiedział, żeby uczyć ludzi dobroci, a nie nienawiści nienawiścią. Po prostu żeby dobrem zwyciężać zło. To jest trudny proces, proszę pana, no ale tak nas wiara uczy, żeby po prostu wybaczyć – mówiła.

Jak zaznaczyła, wybaczenie nie oznacza zapomnienia tragedii.

– Na pewno długo się tego nie zapomni. To zostaje w pamięci, ale za tego człowieka też trzeba się modlić o nawrócenie dla niego – dodała.

Trumna z portretem księdza Stanisława Zbojnowicza w kościele. Relację z pogrzebu kapłana znajdziesz na Eska Rzeszów.
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Tragedia w jarosławskim opactwie. Ksiądz Stanisław nie przeżył

Do dramatu doszło w czwartek, 24 września, w jarosławskim opactwie. 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem pięć osób – czterech mężczyzn i kobietę.

W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 67-letni ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Pozostałe osoby poszkodowane w ataku otrzymały pomoc medyczną. Ksiądz Adrian, który również został zaatakowany, po leczeniu został wypisany ze szpitala.

Mężczyzna podejrzewany o dokonanie ataku został zatrzymany i trafił do tymczasowego aresztu. Śledczy nie przedstawili mu dotąd formalnych zarzutów. Z ustaleń dotyczących opinii biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne, co obecnie uniemożliwia przeprowadzenie z jego udziałem czynności procesowych.

Ksiądz Stanisław spoczął w rodzinnym grobie w Grzęsce. Dla mieszkańców była to chwila bolesnego pożegnania, ale również okazja, by przypomnieć sobie jego życie i lata kapłańskiej służby. Tragiczne wydarzenia z 24 września na zawsze pozostaną częścią historii tej społeczności.

ROLKI

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