Poruszające kazanie rannego księdza. Szykowała dokumenty do apostazji. "Nie ma większego świadectwa wiary"

Do ataku nożownika doszło w czwartek, 24 września na terenie jarosławskiego opactwa, gdzie 31-letni obywatel Ukrainy zranił pięć osób. Bilans dramatu jest straszny - życie stracił ksiądz Stanisław, podczas gdy inni walczą o powrót do zdrowia. Ksiądz Adrian jest jednym z poszkodowanych, jednak zdołał już opuścić szpital, co pozwoliło mu na odprawienie niedzielnej mszy. Zabrał głos z widocznymi opatrunkami na ciele, a jego kazanie odbiło się szerokim echem wśród internautów.

Głównym przesłaniem homilii duchownego było wybaczenie; zaapelował on do zebranych, aby zdobyli się na podobny krok wobec napastnika.

- Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek, zła dokonała konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny. Nie dokonali tego inni ludzie. To była jedna, jedyna osoba – mówił.

Internauci wzruszeni po kazaniu ks. Adriana

Homilia wygłoszona przez poszkodowanego duchownego dogłębnie poruszyła słuchaczy. Jego słowa wywołały burzę komentarzy w przestrzeni wirtualnej, a jeden z wpisów stał się wyjątkowo popularny.

- Oniemiałam po przeczytaniu tego kazania.… oniemiałam ja, która właśnie szykuje dokumenty do .… apostazji. Takiego obrazu wiary, wyznania wiary ludzkość potrzebuje. Gdybym na takiego ojca trafiła w dzieciństwie, gdy zaczęto mnie indoktrynować... mniejsze spustoszenie, by zaszło w mojej głowie. I tak odwróciłabym się od tej szkaradnej instytucji, której ten jeden piękny ksiądz by nie odmienił. Nie ma większego świadectwa wiary nad to właśnie kazanie księdza, dotkniętego bezpośrednio i okrutnie przez zbłąkanego grzesznika. ...Ksiądz Adrian wydłubał z mojej pamięci cytat z Norwida, który niosę od zdaje się I klasy liceum - " Z karafki napić się można, ale kto ze źródła pije, ten uklęknąć musi i pochylić czoła".....Nie umiem ubrać w słowa piękna i pokory, które odebrałam od tego człowieka. Niech jego źródlane słowa trafią do milionów......

– zaznaczyła w mediach społecznościowych pani Magdalena.