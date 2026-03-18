Portfele emerytów na Podkarpaciu coraz grubsze. Jest jednak pewien wyjątek

Nowe dane o emeryturach na Podkarpaciu. ZUS płaci więcej

Urząd Statystyczny w Rzeszowie opublikował notatki statystyczne „Podkarpacie: wzrosły emerytury wypłacane przez ZUS i KRUS”, w których porównano wysokość świadczeń w 2025 roku do roku 2024. Zgodnie z raportem, przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie podkarpackim wyniosła 3792,02 zł. Oznacza to wzrost o 295,75 zł, czyli o 8,5% w stosunku do poprzedniego roku.

Wzrosły również inne świadczenia z ZUS. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy na Podkarpaciu osiągnęła poziom 2853,30 zł, co stanowi wzrost o 231,19 zł (8,8%). Z kolei przeciętna renta rodzinna wypłacana przez ZUS miała wartość 3203,73 zł i była wyższa o 281,63 zł (9,6%) niż w 2024 roku.

Emerytury z KRUS również w górę

Z danych urzędu wynika, że wzrosła także większość świadczeń wypłacanych rolnikom przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przeciętna miesięczna emerytura rolnicza w województwie podkarpackim w 2025 roku wyniosła 2148,88 zł. Jest to kwota wyższa o 54,76 zł (2,6%) w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Podwyżki objęły też rolnicze renty z tytułu niezdolności do pracy. Ich przeciętna wysokość to 2010,21 zł, co oznacza wzrost o 107,58 zł (5,7%). Jeszcze bardziej, bo o 163,57 zł (7,6%), wzrosła renta wypadkowa z tytułu niezdolności do pracy, która osiągnęła poziom 2329,99 zł.

Uwaga, jest jeden wyjątek. Te świadczenia spadły

Analiza danych pokazuje jednak, że nie wszyscy świadczeniobiorcy KRUS otrzymali w 2025 roku wyższe kwoty. Z raportu wynika, że przeciętna renta rodzinna wypłacana przez KRUS była niższa niż w 2024 roku o 20,32 zł (spadek o 0,8%) i wyniosła 2626,75 zł. Jeszcze większy spadek odnotowano w przypadku renty rodzinnej wypadkowej – w tym przypadku świadczenie było niższe aż o 143,60 zł (czyli o 5,7%) i osiągnęło wartość 2380,55 zł.

Podkarpacie na tle kraju. Tak wypadamy w rankingu

Urząd Statystyczny w Rzeszowie zestawił również wysokość świadczeń z innymi województwami. Pod względem wysokości przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS, Podkarpacie z kwotą 3792,02 zł plasowało się na 13. miejscu w kraju. Najwyższą emeryturę ZUS otrzymywali mieszkańcy województwa śląskiego (4851,75 zł), a najniższą – lubelskiego (3776,73 zł).

W przypadku emerytur rolniczych z KRUS nasze województwo zajęło 15. miejsce w kraju. Przeciętna emerytura KRUS na Podkarpaciu wyniosła 2148,88 zł. Najwyższe świadczenie wypłacano w województwie lubuskim (2374,98 zł), a najniższe w małopolskim (2145,76 zł).

