Polskie science-fiction kręcone w Rzeszowie.  „Rage of Stars” podbije świat?

Rzeszów zagrał główną rolę w filmie

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Łukasz Róg, niezależny filmowiec, amator związany z Rzeszowem. „Rage of Stars” jest jego pełnometrażowym debiutem fabularnym i rozwinięciem świata zapoczątkowanego w nagradzanym krótkometrażowym „No Stars Anymore” z 2021 roku. Film w większości powstał właśnie w Rzeszowie i województwie podkarpackim. Na potrzeby produkcji wykorzystano ulice miasta, obiekty sportowe i kolejne charakterystyczne przestrzenie, które przed kamerą zmieniły się w scenerię świata niedalekiej przyszłości. Realizacja wymagała nocnych zdjęć, rozbudowanych scen akcji, pracy z liczną ekipą i statystami oraz ogromnego zaplecza logistycznego. Przy jednej z sekwencji wykorzystano również dwa helikoptery. Film realizowany był przy użyciu szerokich obiektywów anamorficznych, a twórcy od początku szukali dużych przestrzeni i sposobu obrazowania charakterystycznego dla współczesnego kina widowiskowego. Wszystko to przy niewielkim budżecie, wynoszącym zaledwie 2 miliony złotych.

Rage of Stars". O czym jest film?

„Rage of Stars" (Wściekłość gwiazd) to film science-fiction, a jego akcja przenosi widzów do niedalekiej przyszłości, w której świat coraz szybciej pogrąża się w chaosie. Jemma, funkcjonariuszka międzynarodowej jednostki specjalnej ISOP, zaczyna doświadczać niepokojących wizji zacierających granicę pomiędzy snem a rzeczywistością. W tym samym czasie nasilają się kolejne zdarzenia, których nie sposób racjonalnie wyjaśnić. Pozornie niezwiązane elementy zaczynają układać się w jeden przerażający wzór, prowadzący w stronę sił okultystycznych i możliwego końca świata. Jak zapowiadają twórcy, „Rage of Stars” łączy science-fiction, thriller i kino akcji, budując historię, w której widowiskowa forma spotyka się z mroczną opowieścią o człowieku próbującym zachować kontrolę nad rzeczywistością, która właśnie zaczyna się rozpadać.

Polska produkcja. Międzynarodowa obsada

„Rage of Stars” został nakręcony w języku angielskim, ponieważ od początku projektowany był również z myślą o odbiorcach poza Polską. W rolę Jemmy wciela się brytyjsko-rumuńska aktorka Andrea Tivadar, mająca na swoim koncie udział w międzynarodowych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Na ekranie pojawiają się również m.in. Jord Knotter, Jack McEvoy, Elijah Rowen, Małgorzata Klara, Mayu Gralińska-Sakai oraz Jakub Ormaniec. Istotną częścią świata „Rage of Stars” jest muzyka. Przy ścieżce dźwiękowej pracowali artyści i kompozytorzy z różnych stron świata, wśród nich Paleowolf, Mäle, Ryan Taubert, Skrika i Davron Mananov.

3 października: premiera w Rzeszowie

Premiera filmu odbędzie się 3 października 2026 roku w kinie Zorza, zanim trafi do oficjalnej cyfrowej dystrybucji.