Warto dzisiaj wyjść na spacer. Jakość powietrza w Rzeszowie zachwyca

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rzeszowie

Jakość powietrza w stolicy Podkarpacia jest dzisiaj dobra, a warunki na zewnątrz w pełni sprzyjają przebywaniu na świeżym powietrzu. Pomiary ze wszystkich miejskich stacji wskazują niska koncentrację drobnych cząsteczek brudu unoszących się w atmosferze. Umiarkowane porywy wiatru zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń tuż przy ziemi i skutecznie zapobiegają powstawaniu toksycznej mgły.

Czyste powietrze odnotowano we wszystkich rejonach miasta, od osiedla Północ po południowe obrzeża. Mieszkańcy bez obaw mogą zaplanować aktywność fizyczną na zewnątrz, spacer po bulwarach nad Wisłokiem z dziećmi czy swobodne wietrzenie mieszkań przed wieczorem.

Jak odczytywać dzisiejsze (16.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie ocenić sytuację, warto odnieść pomiary do oficjalnych wskaźników GIOŚ. Dla pyłu PM10 dobowy poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m³. W przypadku drobin PM2.5 polskie przepisy wyznaczają roczną normę na poziomie 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe odczyty z poszczególnych rzeszowskich stacji z dnia 16 listopada:

Rzeszów, Al. Rejtana (odczyt z godz. 08:00) – pomiar pyłu PM10 wskazał 9 µg/m³ (indeks ogólny: Dobry , indeks PM10: Dobry ), co stanowi zaledwie 18% dobowej normy bezpieczeństwa. Na tej stacji mierzono tylko PM10 (indeks dla pyłu PM2.5 wykazuje wartość bardzo dobrą).

(odczyt z godz. 08:00) – pomiar pyłu PM10 wskazał 9 µg/m³ (indeks ogólny: , indeks PM10: ), co stanowi zaledwie 18% dobowej normy bezpieczeństwa. Na tej stacji mierzono tylko PM10 (indeks dla pyłu PM2.5 wykazuje wartość bardzo dobrą). Rzeszów, Al. Piłsudskiego (odczyt z godz. 09:00) – stężenie PM10 wyniosło 8,3 µg/m³ (indeks pyłu: Bardzo dobry ), czyli niespełna 17% dopuszczalnego limitu. Stężenie PM2.5 osiągnęło 4,7 µg/m³, utrzymując się daleko poniżej dobowych wytycznych WHO. Ogólny indeks stacji oceniono jako Dobry .

(odczyt z godz. 09:00) – stężenie PM10 wyniosło 8,3 µg/m³ (indeks pyłu: ), czyli niespełna 17% dopuszczalnego limitu. Stężenie PM2.5 osiągnęło 4,7 µg/m³, utrzymując się daleko poniżej dobowych wytycznych WHO. Ogólny indeks stacji oceniono jako . Rzeszów, ul. Starzyńskiego (odczyt z godz. 09:00) – wartość PM10 wyniosła 6,3 µg/m³ (ok. 13% normy dobowej), a PM2.5 ukształtowało się na poziomie 6,3 µg/m³.

(odczyt z godz. 09:00) – wartość PM10 wyniosła 6,3 µg/m³ (ok. 13% normy dobowej), a PM2.5 ukształtowało się na poziomie 6,3 µg/m³. Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego (odczyt z godz. 09:00) – odnotowano 8,5 µg/m³ dla PM10 (17% dopuszczalnej normy dobowej) oraz 5,3 µg/m³ dla PM2.5.

Dzisiejsze odczyty we wszystkich punktach pomiarowych w Rzeszowie znajdują się na bardzo niskim poziomie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas przebywania na zewnątrz.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgoci w powietrzu ze spalinami samochodowymi i dymem wydobywającym się z kominów domowych pieców. Unoszące się w nim mikroskopijne drobiny pyłów są tak małe, że z łatwością przedostają się do płuc, a stamtąd do całego organizmu. Aby chronić swoje zdrowie, pamiętaj o prostej zasadzie na każdy dzień. Złota zasada mieszkańca: sprawdzaj indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie