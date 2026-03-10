Pół kilograma narkotyków u 33-latka. Wielka akcja policji. Kontrterroryści w akcji

Jasielscy policjanci, wspierani przez kontrterrorystów, przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymano dwie osoby.

Zabezpieczono ponad pół kilograma narkotyków, a 33-latek, prowadzący pod wpływem, trafił do aresztu.

Zatrzymanym grożą surowe kary. Sprawdź, co jeszcze ujawniono w śledztwie!

Wielka akcja jasielskich kryminalnych przy wsparciu funkcjonariuszy z SPKP z Rzeszowa zakończyła się sukcesem. Udało się przejąć pół kilograma narkotyków. Na terenie gminy Tarnowiec oraz Jasła, policjanci zatrzymali mężczyznę i kobietę, którzy posiadali przy sobie zabronione substancje. To jednak nie wszystko, bo mężczyzna miał prowadzić samochód pod wpływem narkotyków.

Ponad pół kilograma narkotyków!

Jak podaje jasielska policja, 39-latka przyznała się do posiadania niewielkiej ilości marihuany, natomiast przy 33-latku, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad pół kilograma narkotyków!

- Mężczyzna posiadał blisko 490 g amfetaminy, ponad 100 g mefedronu, 46 szt. tabletek MDMA i niecały gram marihuany. Dodatkowo okazało się, że podczas zatrzymania, 33-latek kierował samochodem będąc pod wpływem amfetaminy i marihuany - informuje policja w komunikacie.

39-latka usłyszała zarzut posiadania środków odurzających, do którego się przyznała. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3. Do posiadania narkotyków przyznał się także 33-latek. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Jasielski sąd uwzględnił wniosek, który wpłynął z Prokuratury Rejonowej w Jaśle i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.