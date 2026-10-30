Pokazali, jak wygląda najwyższa estakada w Polsce. To nagranie stało się prawdziwym viralem

Najwyższa estakada w Polsce rośnie na odcinku drogi ekspresowej S19 między Babicą a Jawornikiem. Konstrukcja wznosi się wysoko ponad koronami drzew, sprawiając wrażenie zawieszonej w chmurach! Nic dziwnego, że nagranie GDDKiA stało się viralem. Odtworzono je ponad 2 mln razy. Pojawiło się mnóstwo komentarzy: "Wygląda naprawdę imponująco. Powodzenia w dalszej budowie" ; "Powiedzieć że to jest piękne to nic nie powiedzieć. Brawo dla całego zespołu projektowego, wykonawczego, nadzorczego, inwestorskiego. WOW!”

Najwyższa estakada w Polsce

Ta konstrukcja zapisze się w historii jako najwyższa estakada w Polsce, jej filary w najwyższym punkcie osiągają aż 80 metrów wysokości. Cały ten imponujący obiekt będzie mierzył 1082 metry długości, a jego szerokość wyniesie dokładnie 29 metrów. Rekordowa jest także rozpiętość najdłuższego przęsła zrealizowanego metodą betonowania nawisowego, która sięga 188 metrów. Z kolei pod najwyższym z filarów bez trudu zmieściłaby się niemal cała wyższa wieża Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Kolejny etap inwestycji obejmie budowę drugiej nitki obiektu, po której kierowcy pojadą w stronę Rzeszowa. Dane udostępnione przez GDDKiA wskazują, że zaawansowanie prac na całym, liczącym 11,6 kilometra odcinku z Babicy do Jawornika, przekroczyło już poziom 80 procent. W obszarze obiektów mostowych drogowcy wykonali przeszło 90 procent zaplanowanych zadań, natomiast roboty z branży drogowej zbliżają się do 70 procent realizacji.