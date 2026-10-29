3-letni Miecio zginął potrącony przez karetkę. Przekazano informacje o pożegnaniu

Do tragedii doszło 19 października 2026 roku na terenie Przedszkola Samorządowego w Jedliczu. W trakcie odbywającego się tam pokazu medycznego doszło do potwornego wypadku, w którym ambulans potrącił zaledwie 3-letniego Miecia. Choć natychmiast ruszyła akcja ratunkowa, a lekarze walczyli o chłopca, jego życia nie zdołano ocalić.

Śledczy z prokuratury przekazali już komunikat dotyczący przeprowadzonej sekcji zwłok.

- Wstępne wyniki badania sekcyjnego wskazują na występowanie u denata obrażeń korelujących z ustalonym dotychczas przebiegiem zdarzenia. Ostateczne wyniki sekcji zwłok zostaną zawarte w opinii sporządzonej przez biegłego– przekazała Prokurator Okręgowy w Krośnie Joanna Ślusarska-Stopa.

Jednocześnie podkreślono, że media nie otrzymają już żadnych kolejnych szczegółowych informacji w tej sprawie.

Pogrzeb 3-letniego Miecia w Jedliczu. Rodzina przekazała szczegóły

Jak przekazało Przedszkole Samorządowe w Jedliczu, ostatnie pożegnanie chłopca zaplanowano na piątek, 30 października. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 14:00 w kościele parafialnym w Jedliczu, a po zakończeniu mszy świętej nastąpi złożenie ciała na miejscowym cmentarzu.

Pogrążeni w żałobie rodzice Miecia podjęli decyzję o przekazaniu narządów swojego syna do transplantacji, dzięki czemu zmarły chłopczyk ocali życie innych osób.

„Mieciu .... Chcemy Ci powiedzieć, że Wszyscy jesteśmy z Ciebie dumni ... Odszedłeś od Nas i od razu stałeś się Bohaterem Swoimi małymi rączkami już robisz cuda ... Tym cudem będzie uratowanie innych dzieci....” – napisała mama chłopca.