Pogoda na weekend w Rzeszowie 17-19 kwietnia. Piątek będzie deszczowy, ale sobota i niedziela już suche

Pogoda w Rzeszowie: 17-19 kwietnia

Nadchodzące dni w Rzeszowie przyniosą pogodową huśtawkę. Weekend rozpocznie się od opadów, ale później deszczowe chmury ustąpią miejsca suchej, choć pochmurnej aurze. Wahania temperatury będą odczuwalne głównie w nocy, natomiast w ciągu dnia termometry wskażą podobne wartości, oscylujące w granicach 13-14 stopni Celsjusza.

Deszczowy początek weekendu w piątek

Piątek, 17 kwietnia, przywita mieszkańców Rzeszowa chmurami i słabymi opadami deszczu. Tego dnia temperatura maksymalna sięgnie około 14°C, a więc będzie dość łagodnie. Noc przyniesie spadek temperatury do około 5°C. Pogodzie towarzyszyć będzie umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s, który może potęgować odczucie chłodu, zwłaszcza podczas opadów.

Sobota przyniesie ochłodzenie w nocy

W sobotę pogoda w Rzeszowie wyraźnie się zmieni. Przede wszystkim znikną opady deszczu, co będzie dobrą wiadomością dla osób planujących aktywności na zewnątrz. Niebo pozostanie jednak w dużej mierze zachmurzone. W ciągu dnia temperatura będzie nieco niższa niż w piątek i wyniesie maksymalnie 13°C. Największa zmiana nadejdzie w nocy – termometry wskażą zaledwie 4°C, co oznacza, że będzie to najzimniejsza noc tego weekendu. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie, co dzień wcześniej.

Spokojna i cieplejsza niedziela

Niedziela, 19 kwietnia, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu. Choć nadal będzie pochmurno, to właśnie wtedy odnotujemy najwyższą temperaturę, która wzrośnie do około 14°C. Znacznie cieplejsza będzie również noc, z temperaturą minimalną na poziomie blisko 9°C. Pogoda stanie się bardziej komfortowa także za sprawą słabnącego wiatru, którego prędkość spadnie do około 1 m/s. Będzie to spokojne i stabilne zakończenie weekendu.

Weekend w Rzeszowie. Co robić w taką pogodę?

Zmienna aura w Rzeszowie pozwoli na zaplanowanie różnorodnych aktywności. Deszczowy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych lub spędzenie czasu w zamkniętych obiektach. Z kolei sucha sobota i niedziela, mimo dużego zachmurzenia, stworzą dobre warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To idealna okazja na dłuższy spacer po jednym z miejskich parków czy odkrywanie urokliwych zakątków miasta. Umiarkowane temperatury będą sprzyjać aktywności, warto jednak pamiętać o ubraniu się warstwowo.

Dane pogodowe: OpenWeather