Pogoda na październik 2026. Zaskakujące prognozy dla kilku regionów Polski

Pogoda na październik 2026

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej systematycznie publikuje długoterminowe przewidywania, co pozwala śledzić nadchodzące zjawiska atmosferyczne. Szczególnie intrygująco prezentuje się analiza przygotowana z myślą o październiku 2026 roku. Według synoptyków na północy, wschodzie oraz w centralnej części kraju warunki, w tym temperatury i opady, będą kształtować się zgodnie z normą wieloletnią ustaloną dla okresu 1991–2020. Odstępstwa od normy zapowiadane są jednak dla mieszkańców województwa dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego oraz lubuskiego.

„Na południu temperatura możliwa powyżej normy wieloletniej. Na przeważającym obszarze Polski miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej. Na południowym zachodzie - od Wielkopolski po Opolszczyznę - suma opadów możliwa powyżej normy”

Z kolei Arkadiusz Wójtowicz, ekspert portalu fanipogody.pl, zaznacza, że dziesiąty miesiąc roku może przynieść niezwykle zróżnicowaną aurę. Należy być gotowym na dni pełne słońca, ale także uciążliwe mgły, ulewy, gwałtowne burze, porywisty wiatr i lokalne spadki temperatur poniżej zera. Nie brakuje jednak również pozytywnych informacji. „Wpływ antycyklonu powinien zapewnić przewagę spokojnych oraz suchych dni” - podkreśla w swoim materiale Wójtowicz.

Będziemy na bieżąco monitorować i informować o wszelkich zmianach w pogodowych modelach.

Połowa września ciepła, ale również deszczowa

Nadchodzące dni przyniosą ze sobą zdecydowanie więcej typowo jesiennych zjawisk. Według wyliczeń na okres od 11 do 15 września, termometry pokażą maksymalnie od 14 do 24 stopni Celsjusza, a do tego musimy liczyć się ze znacznymi opadami. Najwyższe wartości na termometrach spodziewane są 13 i 15 września, szczególnie w zachodnich i południowych regionach Polski. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja meteorologiczna będzie bardzo dynamiczna i może ulegać szybkim zmianom.