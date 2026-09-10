Alerty RCB w dwóch województwach. "Operuje polskie lotnictwo"

W czwartek rano, 10 września, do mieszkańców województwa podkarpackiego oraz lubelskiego rozsyłane były specjalne komunikaty. Ich treść brzmiała następująco:

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty."

Alerty RCB zostały rozesłane po godz. 6.00. Jednak około godz. 6:50 na stronie RCB pojawiła się informacja o odwołaniu zagrożenia, ale nie wszyscy otrzymali taką wiadomość:

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK NA OBSZARZE UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY."

Kolejną wiadomość wysłano po godz. 7.00 z treścią:

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. ŚLEDŹ KOMUNIKATY."

Niektórzy mieszkańcy otrzymali jednak tylko jedną wiadomość sms, rozesłaną po godzinie 6.00.

Tuż po godz. 8.00 rozesłano SMS-y o treści:

- UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty

Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych operacja polskiego lotnictwa miała związek z "aktywnością rosyjskich odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, doszło do krótkotrwałego podniesienia gotowości wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP."

Zapewniono, że działania miały charakter prewencyjny.

- Działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do obszarów objętych rosyjskimi uderzeniami - czytamy.