Awantura na pokładzie samolotu do Jasionki. Pięć osób wyprowadzonych z pokładu!

Do zdarzenia doszło na lotnisku w Jasionce i dotyczyła samolotu czarterowego z Tel Awiwu. Sytuacja była na tyle poważna, że kapitan maszyny natychmiast poprosił o pomoc mundurowych. Agresywni Izraelczycy nie wykonywali poleceń załogi, stwarzając realne zagrożenie dla innych podróżnych i personelu pokładowego. Ich lekceważące i nieodpowiedzialne zachowanie spotkało się z natychmiastową i stanowczą odpowiedzią ze strony polskiej Straży Granicznej.

Na miejsce niezwłocznie skierowano strażników granicznych z Zespołu Interwencji Specjalnych oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań. Po wejściu na pokład okazało się, że agresywnych podróżnych jest aż pięciu. Byli to obywatele Izraela w wieku od 23 do 42 lat – przekazuje SG.

Wszyscy mężczyźni zostali wyprowadzeni z samolotu i doprowadzeni do pomieszczeń służbowych. Za popełnione wykroczenie przeciwko przepisom Ustawy – Prawo lotnicze każdy z nich został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych.