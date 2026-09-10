Awantura na pokładzie samolotu do Jasionki. Pięć osób wyprowadzonych z pokładu!

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-10 15:11

Szokujące sceny rozegrały się na pokładzie samolotu czarterowego  z Tel Awiwu , który 8 września, wylądował na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce. Funkcjonariusze Straży Granicznej musieli pilnie interweniować w sprawie pięciu agresywnych pasażerów, obywateli Izraela, którzy swoją postawą narazili bezpieczeństwo lotu i spokój pozostałych podróżnych. 

STRAŻ GRANICZNA
Autor: BIOSG/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło na lotnisku w Jasionce i dotyczyła samolotu czarterowego  z Tel Awiwu. Sytuacja była na tyle poważna, że kapitan maszyny natychmiast poprosił o pomoc mundurowych.  Agresywni Izraelczycy nie wykonywali poleceń załogi, stwarzając realne zagrożenie dla innych podróżnych i personelu pokładowego. Ich lekceważące i nieodpowiedzialne zachowanie spotkało się z natychmiastową i stanowczą odpowiedzią ze strony polskiej Straży Granicznej.

Na miejsce niezwłocznie skierowano strażników granicznych z Zespołu Interwencji Specjalnych oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań. Po wejściu na pokład okazało się, że agresywnych podróżnych jest aż pięciu. Byli to obywatele Izraela w wieku od 23 do 42 lat – przekazuje SG.

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