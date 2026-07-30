Syreny zostaną uruchomione 1 sierpnia o 17:00

W godzinę „W” na terenie województwa podkarpackiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Nadany zostanie ciągły sygnał syren alarmowych trwający jedną minutę. Jak podano w komunikacie, akcja będzie miała jednocześnie charakter rocznicowy i ćwiczebny. Zostanie też przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po usłyszeniu sygnału mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Jak wskazano w komunikacie, nie będzie to alarm związany z wystąpieniem zagrożenia. W takiej sytuacji należy zachować spokój, bo sygnał ma wyłącznie charakter upamiętniający i ćwiczebny.

W praktyce oznacza to, że minutowy sygnał, który wybrzmi 1 sierpnia o 17:00, ma przypomnieć o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i jednocześnie pełnić funkcję ćwiczebną. Dla mieszkańców najważniejsze pozostaje to, że uruchomienie syren nie będzie wiązało się z realnym zagrożeniem.

Wojewoda zwróciła się do samorządów w całym regionie

W związku z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się do starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Apel dotyczył uruchomienia syren alarmowych na zarządzanych przez nich terenach. Chodzi o to, by akcja objęła całe województwo podkarpackie.

Celem uruchomienia syren jest upamiętnienie bohaterów Powstania Warszawskiego oraz cywilnych ofiar wydarzeń sprzed 82 lat. Jednocześnie cała akcja ma charakter ćwiczebny.

Skierowanie apelu do samorządów w całym regionie ma sprawić, że sygnał zostanie nadany nie tylko w pojedynczych miejscach, ale na obszarze całego województwa. Dlatego wojewoda zwróciła się do starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

Obchody rocznicy mają ogólnopolski charakter

Jak podkreśliła wojewoda, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego od wielu lat mają charakter ogólnopolski. Wskazała, że pamięć o bohaterstwie i poświęceniu Powstańców oraz mieszkańców stolicy jest wspólnym zobowiązaniem całego narodu.

Symbolicznym wyrazem tej pamięci jest uruchamianie syren alarmowych w całym kraju. Towarzyszą temu chwila zatrzymania i zadumy w godzinę „W”.

W województwie podkarpackim ten symboliczny wymiar połączono z praktycznym elementem ćwiczebnym. Dlatego sygnał, który zabrzmi 1 sierpnia, ma jednocześnie przypominać o rocznicy, oddawać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego i cywilnym ofiarom tamtych wydarzeń oraz stanowić ćwiczenie systemu alarmowego.

Dla mieszkańców regionu oznacza to krótki, minutowy sygnał o 17:00, który nie będzie alarmem o zagrożeniu. W komunikacie podkreślono, że w tym czasie należy zachować spokój i potraktować uruchomienie syren jako element obchodów rocznicowych.