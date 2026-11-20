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Alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. "Zagrożenie atakiem z powietrza" we wschodniej Polsce
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek rano komunikat dla mieszkańców wschodnich regionów kraju. Ostrzeżenie dotyczy możliwego "ataku z powietrza". Na telefony osób znajdujących się w części województw lubelskiego i podkarpackiego wysłano wiadomości z wezwaniem do znalezienia bezpiecznego schronienia.
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAGROŻENIE ATAKIEM Z POWIETRZA. ZNAJDŹ BEZPIECZNE MIEJSCE. STOSUJ SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW” – przekazało RCB w wiadomości cytowanej przez PAP. Alert odwołano około godziny 7:30.
W miastach wyły syreny, mieszkańcy zdezorientowani
Na Lubelszczyźnie alert wysłano między innymi do mieszkańców powiatów puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego.
Na Podkarpaciu ostrzeżenie dotyczy między innymi powiatów rzeszowskiego, mieleckiego, dębickiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.
Tajemniczy obiekt we wsi Chmielek? Służby sprawdzają
Tymczasem mieszkańcy takich miast, jak Rzeszów, Lublin, Puławy pisali w mediach społecznościowych o wyjących syrenach. Niektórzy twierdzą, ze nie otrzymali żadnych alertów i nie mają pojęcia, co się dzieje i co powinni zrobić.
Wkrótce Dowództwo Operacjne RSZ podało, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jest prawdopodobne, a obiekt mógł spaść obiekt w pobliżu miejscowości Chmielek w pow. biłgorajskim.
Lotnisko w Rzeszowie wstrzymuje loty przez działania wojska
W związku z zagrożeniem aktywne było także polskie lotnictwo wojskowe. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA) przekazała na platformie X, że port lotniczy w Rzeszowie czasowo wstrzymał operacje lotnicze. Powodem były działania wojskowych samolotów.
W nocy Rosja prowadziła ataki z powietrza na Ukrainę. Polskie służby wojskowe informowały wcześniej o zwiększonej gotowości obrony powietrznej w celu ochrony polskiego nieba.