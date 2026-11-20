Alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. "Zagrożenie atakiem z powietrza" we wschodniej Polsce

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek rano komunikat dla mieszkańców wschodnich regionów kraju. Ostrzeżenie dotyczy możliwego "ataku z powietrza". Na telefony osób znajdujących się w części województw lubelskiego i podkarpackiego wysłano wiadomości z wezwaniem do znalezienia bezpiecznego schronienia.

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAGROŻENIE ATAKIEM Z POWIETRZA. ZNAJDŹ BEZPIECZNE MIEJSCE. STOSUJ SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW” – przekazało RCB w wiadomości cytowanej przez PAP. Alert odwołano około godziny 7:30.

W miastach wyły syreny, mieszkańcy zdezorientowani

Na Lubelszczyźnie alert wysłano między innymi do mieszkańców powiatów puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego.

Na Podkarpaciu ostrzeżenie dotyczy między innymi powiatów rzeszowskiego, mieleckiego, dębickiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

Tajemniczy obiekt we wsi Chmielek? Służby sprawdzają

Tymczasem mieszkańcy takich miast, jak Rzeszów, Lublin, Puławy pisali w mediach społecznościowych o wyjących syrenach. Niektórzy twierdzą, ze nie otrzymali żadnych alertów i nie mają pojęcia, co się dzieje i co powinni zrobić.

Wkrótce Dowództwo Operacjne RSZ podało, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jest prawdopodobne, a obiekt mógł spaść obiekt w pobliżu miejscowości Chmielek w pow. biłgorajskim.

Sonda Co myślisz o sposobie wysyłania alertów RCB? Wszystko jest w porządku, ostrzegania nigdy dość Jest ich za dużo, nie wszystkie są potrzebne Zablokowałem je Jest wiele do poprawki

Lotnisko w Rzeszowie wstrzymuje loty przez działania wojska

W związku z zagrożeniem aktywne było także polskie lotnictwo wojskowe. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA) przekazała na platformie X, że port lotniczy w Rzeszowie czasowo wstrzymał operacje lotnicze. Powodem były działania wojskowych samolotów.

W nocy Rosja prowadziła ataki z powietrza na Ukrainę. Polskie służby wojskowe informowały wcześniej o zwiększonej gotowości obrony powietrznej w celu ochrony polskiego nieba.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa: - lubelskiego - powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski. - podkarpackiego - powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 20, 2026

ALERTY RZĄDOWEGO CENTRUM BLAMAŻU. PIS LIŻE RANY. W CO GRA MORAWIECKI?