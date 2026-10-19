Ogromny wysyp tych grzybów w bieszczadzkich lasach. Wszystko pokazali na zdjęciach. „Dawno nie widziałem aż tylu”

W Bieszczadach wysyp opieniek! Nadleśnictwo Baligród w mediach społecznościowych opublikowało zdjęcia, na których aż roi się od tych grzybów. „Czas opieniek”- czytamy podpis pod fotkami Marcina Sceliny.
W komentarzach zapanował zachwyt nad tymi okazami!
- Oj tak pięknie sobie rosną,że szkoda psuć piękny obraz lasu. Wyglądają Zjawiskowo. Smakowite grzybki. Spotkać taką dużą rodzinkę. WOW.
- Ale dużo grzybków, opieńki rosną w grupach - jest ciasno ale rodzinnie super zdjęcia
- Piękny wysyp, dawno nie widziałem aż tylu – czytamy.
Czas na opieńki
Podczas zbiorów opieniek trzeba jednak uważać – można je pomylić z trującą maślanką wiązkową i hełmówką jadowitą. Czas zbiorów opieniek to właśnie wrzesień – październik. Grzyby te rosną masowo w lasach, są często zbierane przez grzybiarzy. Zaznaczyć trzeba, że są to grzyby „warunkowo jadalne”. Jak czytamy na grzyby.edu.pl, oznacza to, że wymagają obowiązkowego obgotowania z odlaniem wody przed dalszą obróbką. Surowe lub niedogotowane wywołują zatrucia żołądkowo-jelitowe!