Ogromny wysyp tych grzybów w bieszczadzkich lasach. Wszystko pokazali na zdjęciach. „Dawno nie widziałem aż tylu”

Sezon grzybowy w pełni! W mediach społecznościowych co rusz zobaczyć można kosze pełne leśnych zbiorów. Tym razem Nadleśnictwo Baligród poinformowało o wysypie opieniek. Pokazali zdjęcia!

Autor: Getty Images Opieńki rosną w dużych grupach na pniach, konarach, korzeniach i gałęziach drzew