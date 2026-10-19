Ogromny wysyp tych grzybów w bieszczadzkich lasach. Wszystko pokazali na zdjęciach. „Dawno nie widziałem aż tylu”

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-19 11:20

Sezon grzybowy w pełni! W mediach społecznościowych co rusz zobaczyć można kosze pełne leśnych zbiorów. Tym razem Nadleśnictwo Baligród poinformowało o wysypie opieniek. Pokazali zdjęcia!

Gromada opieniek miodowych rosnących na pniu pokrytym mchem. O wysypie grzybów w Bieszczadach czytaj w Eska Rzeszów.
Autor: Getty Images Opieńki rosną w dużych grupach na pniach, konarach, korzeniach i gałęziach drzew

W Bieszczadach wysyp opieniek! Nadleśnictwo Baligród w mediach społecznościowych opublikowało zdjęcia, na których aż roi się od tych grzybów. Czas opieniek”- czytamy podpis pod fotkami Marcina Sceliny.

W komentarzach zapanował zachwyt nad tymi okazami!

- Oj tak pięknie sobie rosną,że szkoda psuć piękny obraz lasu.  Wyglądają Zjawiskowo. Smakowite grzybki.  Spotkać taką dużą rodzinkę.  WOW.

- Ale dużo grzybków, opieńki rosną w grupach - jest ciasno ale rodzinnie super zdjęcia 

- Piękny wysyp, dawno nie widziałem aż tylu – czytamy.

Czas na opieńki

Podczas zbiorów opieniek trzeba jednak uważać – można je pomylić z trującą maślanką wiązkową i hełmówką jadowitą. Czas zbiorów opieniek to właśnie wrzesień – październik. Grzyby te rosną masowo w lasach, są często zbierane przez grzybiarzy. Zaznaczyć trzeba, że są to grzyby „warunkowo jadalne”. Jak czytamy na grzyby.edu.pl, oznacza to, że wymagają obowiązkowego obgotowania z odlaniem wody przed dalszą obróbką. Surowe lub niedogotowane wywołują zatrucia żołądkowo-jelitowe!

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