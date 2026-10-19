Pilny komunikat RCB na wschodzie Polski. Poderwano myśliwce

W poniedziałek, 19 października, na krótko przed godziną 7:00 RCB rozesłało specjalne komunikaty. SMS-y trafiły do osób znajdujących się na obszarze województw lubelskiego oraz podkarpackiego.

- UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów – czytamy.

Niemal w tej samej chwili oficjalne stanowisko przedstawiło Dowództwo Operacyjne RSZ.

- Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - podano w komunikacie.

Przedstawiciele DORSZ podkreślili jednocześnie, że wszelkie podjęte kroki pełnią funkcję zabezpieczającą.

- Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.