Najpiękniejsza wieś na Podkarpaciu

O tytuł najpiękniejszej wsi Podkarpacia każdego roku walczy dziesięć miejscowości. Ten tytuł, przyznany w grudniu 2023 nadal należy do wsi Bieliny, która wygrała w konkursie. To dawna wieś szlachecka, a jednocześnie największa miejscowość gminy Ulany, której historia sięga IX wieku.

Najpiękniejsza wieś na Podkarpaciu - Bieliny

Bieliny noszą tytuł najpiękniejszej wsi Podkarpacia od grudnia 2023 roku. To miejscowość, w której żyje się powoli. Odwiedzając wieś można zobaczyć barokowe Sanktuarium pw. Św. Wojciecha, klasztor Sióstr Dominikanek, czy zespół dworsko-parkowy. Ważnym miejscem w Bielinach jest Wysoki Ląd. To tam rozpoczęła się historia wsi. Wysoki ląd to miejsce pierwszej osady i pierwszego drewnianego kościoła. Mieszkańcy chętnie tam odpoczywają i patrzą na rozpościerające się widoki.

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Najpiękniejsza wieś Podkarpacia. To ta miejscowość nosi ten tytuł

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Konkurs "Piękna Wieś Podkarpacka" – cel i idea

Konkurs "Piękna Wieś Podkarpacka" to inicjatywa organizowana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, stanowiąca kluczowy element "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025". Jego głównym celem jest nie tylko wyróżnienie najpiękniejszych zakątków regionu, ale również wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności. Inicjatywa ma za zadanie promować dbałość mieszkańców o swoje otoczenie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz pobudzanie rozwoju społecznego i gospodarczego na terenach wiejskich.

Co decyduje o zwycięstwie w konkursie?

Wybór najpiękniejszej wsi to proces, który wykracza poza samą ocenę estetyki. Komisja konkursowa bierze pod uwagę szeroki wachlarz kryteriów, oceniając między innymi jakość lokalnej infrastruktury, stan zabytków, wygląd prywatnych posesji oraz dbałość o tereny zielone. Równie ważnym elementem jest zaangażowanie mieszkańców – działalność lokalnych stowarzyszeń, organizacja imprez kulturalnych oraz pielęgnowanie tradycji. Ostateczny werdykt jest sumą punktów przyznanych przez komisję po wizycie w każdej z miejscowości oraz wyników głosowania internetowego, co podkreśla rolę zarówno ekspertów, jak i opinii publicznej.

Laureaci edycji 2023 – kogo jeszcze doceniono?

Chociaż to Bieliny zdobyły zaszczytny tytuł, jury doceniło również pozostałe miejscowości, które zakwalifikowały się do finałowej dziesiątki. Na drugim stopniu podium stanęła Sośnica z gminy Radymno, a trzecie miejsce przypadło wsi Łąka w gminie Trzebownisko. Pełna klasyfikacja konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka 2023" prezentuje się następująco:

Bieliny (gmina Ulanów) Sośnica (gmina Radymno) Łąka (gmina Trzebownisko) Gniewczyna Tryniecka (gmina Tryńcza) Żyraków (gmina Żyraków) Stany (gmina Bojanów) Godowa (gmina Strzyżów) Ustrobna (gmina Wojaszówka) Sołonka (gmina Lubenia) Tarnawa Górna (gmina Zagórz)

Artykuł aktualizowany. Pierwsza publikacja artykułu: 2024-09-26