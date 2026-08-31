To najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutak świętuje 109. urodziny

Urodzony 29 sierpnia 1917 r. w Żarnowej niedaleko Strzyżowa, w woj. podkarpackim, Tadeusz Lutak rozpoczął służbę wojskową w 121. kompanii czołgów lekkich, wchodzącej w skład dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka 10. Brygady Kawalerii. W czasie wojny pełnił rolę gońca motocyklowego, aktywnie angażując się także w ruch oporu – początkowo w Związku Walki Zbrojnej, a później w Armii Krajowej. Znany pod pseudonimem „Pancerz”, uczestniczył w akcjach sabotażowych, pozyskując jednocześnie ważne informacje wywiadowcze. Zatrudniony jako pracownik przymusowy przy powstawaniu schronu kolejowego w Strzyżowie, zdobył i przekazał Armii Krajowej plany tej budowli.

Kapitan Lutak czerpie wiele radości z kontaktów z ludźmi, bardzo ceniąc sobie każdą wizytę i spotkanie.

– Odwiedza mnie rodzina, znajomi, sąsiedzi, a także przedstawiciele wojska i naszych urzędów. To sprawia mi ogromną radość. Lubię rozmowy z ludźmi i cieszy mnie, że mimo mojego wieku wciąż o mnie pamiętają i okazują mi szacunek

tak opowiadał w rozmowie z portalem „Nowiny”.

Agata Gadziała, burmistrzyni Strzyżowa, również odwiedziła jubilata, składając przy okazji życzenia.

– Dziś z ogromnym szacunkiem i wzruszeniem składam najserdeczniejsze życzenia Panu Kapitanowi Tadeuszowi Lutakowi, który obchodzi wyjątkowy jubileusz 109. urodzin. To niezwykły moment i piękna okazja, by wyrazić wdzięczność za Pana życie, doświadczenie oraz świadectwo historii, którego jest Pan żywym uczestnikiem. Pańska postawa, siła ducha i niezwykła pogoda ducha budzą ogromny podziw

napisała z kolei w mediach społecznościowych.