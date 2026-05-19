Chociaż nie ma tu największej liczby wypadków, tu jest najniebezpieczniej. Nowy ranking nie zostawia wątpliwości

Statystyki zdarzeń drogowych

Choć w ujęciu ogólnym prym wiodą największe metropolie, analitycy serwisu Rankomat.pl zaproponowali inną perspektywę oceny bezpieczeństwa drogowego. W tym celu stworzono specjalne zestawienie uwzględniające wskaźnik proporcjonalny do 10 tysięcy obywateli. W rezultacie otrzymano ranking, w którym na czołowych pozycjach uplasowały się zupełnie inne, dość nieoczywiste ośrodki miejskie.

Na podstawie informacji pozyskanych ze stale aktualizowanego systemu sewik.pl ustalono, że to Katowice, Rzeszów oraz Opole otwierają stawkę miast wojewódzkich pod kątem proporcji incydentów komunikacyjnych. To właśnie te regiony notują najwyższy wskaźnik łącznej liczby kolizji i poważniejszych wypadków, jeżeli weźmie się pod uwagę oficjalną populację danego obszaru.

Zaskakujące wyniki mniejszych stolic województw

Badanie udostępnione przez portal Rankomat.pl skutecznie weryfikuje powszechny mit o tym, że największe niebezpieczeństwo czyha na zmotoryzowanych wyłącznie w ogromnych aglomeracjach. Faktycznie, najwięcej incydentów w liczbach bezwzględnych odnotowuje się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz Łodzi, jednak wynika to wprost z potężnego natężenia ruchu i skomplikowanej infrastruktury ulicznej. Dopiero zastosowanie przelicznika populacyjnego obnaża rzeczywisty, codzienny poziom zagrożenia w konkretnych lokalizacjach.

Właśnie w tym specyficznym ujęciu na prowadzenie wysuwają się nieco mniejsze miejscowości o statusie wojewódzkim. Zestawienie otwierają Katowice, gdzie sklasyfikowano aż 214 różnego rodzaju zdarzeń na każde 10 tysięcy zameldowanych osób. Następne pozycje z identycznym wskaźnikiem na poziomie 179 zajęły Rzeszów oraz Opole, natomiast na czwartym miejscu sklasyfikowano Olsztyn, który zamknął statystykę z wynikiem 171 incydentów na wspomnianą grupę mieszkańców.

Zdecydowanie odmiennie prezentuje się natomiast zestawienie uwzględniające wyłącznie najpoważniejsze zdarzenia. Tutaj na niechlubnym pierwszym miejscu znalazła się Łódź z wynikiem 13,38 wypadków, a kolejne miejsca to: Kraków (11,63) i Poznań (10,58). Z kolei za najbezpieczniejsze pod tym względem należy uznać Gorzów Wielkopolski (2,18), Białystok (2,41) oraz Warszawę (3,62).

W przypadku stołecznych ulic potężna populacja bardzo skutecznie redukuje końcowy współczynnik przypadający na jednego mieszkańca. Taki stan rzeczy absolutnie nie świadczy o tym, że ruch w stolicy jest znikomy lub że stłuczek brakuje. Udowadnia to jedynie istotny fakt, że matematyczny wskaźnik proporcjonalny potrafi nakreślić całkowicie inną rzeczywistość niż suche, bezwzględne liczby przekazywane przez służby.