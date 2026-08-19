Nowy hangar w Bezmiechowej. Na Podkarpaciu stawiają na rozwój szybowców i dronów

Jak nowy hangar wpływa na szkolenie pilotów?

Nowy hangar w Bezmiechowej, stworzony przez Politechnikę Rzeszowską, rozwiązuje kluczowy problem logistyczny związany z transportem szybowców. Pozwala na wydłużenie dnia pracy szybowców. Po prostu, po zakończeniu latania w danym dniu można szybowce garażować w tym hangarze – powiedział rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik. Dzięki temu, zamiast tracić czas na transport szybowców na górę, można je przechowywać na miejscu, co znacznie usprawnia funkcjonowanie ośrodka.

Bezpieczeństwo i modernizacja floty

Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i ciągłości szkolenia. Jak zaznaczył kierownik szkolenia w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Arkadiusz Bulanda, wcześniejsze metody transportu szybowców były ograniczone przez warunki pogodowe. W tym momencie nie musimy podejmować żadnego ryzyka. Szybowce mamy tu już przy starcie. Nowa infrastruktura zwiększa przepustowość lądowiska i otwiera możliwości modernizacji floty, która obecnie składa się z ośmiu szybowców.

Bezmiechowa jako centrum technologii dronowych

Politechnika Rzeszowska nie ogranicza się jedynie do szybowców. Ośrodek w Bezmiechowej ma stać się kluczowym elementem zaplecza dla bezzałogowych statków powietrznych w regionie. W tej chwili instalowane są przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej systemy monitorowania ruchu statków bezzałogowych – powiedział prof. Tomasz Rogalski z Politechniki Rzeszowskiej. Plany obejmują budowę poligonu treningowego dla operatorów systemów bezzałogowych oraz rozwijanie technologii wspólnie ze studentami.

Tradycja i nowoczesność w Bezmiechowej

Bezmiechowa to miejsce o bogatej historii w polskim szybownictwie. Od 1929 roku, kiedy to studenci i konstruktorzy wykonali tu rekordowy lot, ośrodek stał się kolebką profesjonalnego szkolenia szybowcowego w Polsce. Dzięki unikalnym warunkom terenowym, szkolenie w tym miejscu jest szczególnie wymagające, co czyni absolwentów dobrze przygotowanymi do latania w różnych warunkach. Jednakże, Politechnika Rzeszowska planuje, aby przyszłość ośrodka wykraczała poza tradycyjne szybownictwo, rozwijając nowe technologie związane z dronami.

Źródło PAP.