Niezwykła wieś na Podkarpaciu. Kiedyś była… stolicą państwa

W 1918 roku kupiec został prezydentem! Ta podkarpacka wieś była państwem

Maksymilian Tokarczyk
2026-07-18 19:40

Wśród polskich wsi Komańcza wyróżnia się jako jedna z najbardziej wyjątkowych. Jej niezwykłość wynika z faktu, że ta niewielka podkarpacka osada przez pewien okres pełniła funkcję stolicy niezależnego państwa, znanego jako Republika Komańczańska. Co interesujące, na czele tego autonomicznego tworu stanął miejscowy kupiec, który wkrótce musiał stawić czoła wojskowej ofensywie. To wszystko wydarzyło się naprawdę. Zachęcamy do odkrycia Komańczy i jej walorów w prezentowanym materiale.

Komańcza. Niewielka wieś na Podkarpaciu była kiedyś stolicą państwa

Podkarpacie to z pewnością jeden z najbardziej wyjątkowych regionów w Polsce, nie tylko ze względu na geografię, ale także z uwagi na historię. Jedna z nich, choć brzmi niedorzecznie, wydarzyła się naprawdę. Zacznijmy jednak od początku. Komańcza to niewielka podkarpacka wieś leżąca w powiecie sanockim, zamieszkiwana przez nieco ponad 800 osób. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą jeszcze z początków XVI wieku. Przez setki lat istnienia Komańcza była świadkiem wielu historycznych wydarzeń, m.in. najazdu wojsk siedmiogrodzkich Jerzego II Rakoczego, w wyniku którego, jak podaje Urząd Gminy Komańcza, w 1657 roku wieś zamieszkiwało jedynie kilka rodzin. Wraz z dramatycznymi losami Rzeczpospolitej miejscowość Komańcza doświadczała licznych wojen, bitew i kampanii. Najciekawsza historia rozpoczyna się jednak 4 listopada 1918 roku. Co wydarzyło się wówczas w Komańczy? Kilka dni wcześniej, bo 1 listopada we Lwowie proklamowano niepodległość Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W efekcie tego ludność łemkowska, zamieszkująca tereny dzisiejszego Podkarpacia, opowiadając się po stronie ukraińskiej postanowiła o utworzeniu Republiki Komańczańskiej. Jej władze chciały włączenia nowego tworu w skład ZURL. Na czele Republiki Komańczańskiej w osobie prezydenta stanął kupiec Andrij Kyr.

Niezwykła wieś na Podkarpaciu. Kiedyś była… stolicą państwa
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W 1918 roku o swoje przyszłe granice walczyła także Polska. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała formalną deklarację niepodległości 7 października 1918 roku. Już w ostatnich dniach listopada polskie formacje wojskowe podjęły działania zmierzające do zlikwidowania Republiki Komańczańskiej, rozpoczynając starcia zbrojne. Te ostatecznie zakończyły się w 27 stycznia 1919 roku. Wcześniej w kierunku Komańczy ruszyła ofensywa Wojska Polskiego. Republika Komańczańska przestała istnieć po serii aresztowań i potyczek.

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Wieś Komańcza na Podkarpaciu. Turystyka i zabytki. Co warto zobaczyć w Bieszczadach?

Komańcza w województwie podkarpackim to również liczne i ciekawe zabytki. Co warto zobaczyć w Komańczy? Z pewnością są to m.in. Cerkiew Opieki Matki Bożej, wybudowana w latach 1800-1803, Klasztor Nazaretanek z dwudziestolecia międzywojennego czy Kościół św. Józefa. W okolicach Komańczy znajdziemy również wiele kapliczek, Wodospad w Dołżycy, Jeziorka Duszatyńskie czy źródełko w Radoszycach.

Komańcza na Podkarpaciu to również doskonała baza wypadowa na górskie wycieczki w Bieszczadach. Znajdziemy tam m.in. Leśną Willę PTTK im. Ignacego Zatwarnickiego, a także pobliskie szlaki piesze, będące częścią Głównego Szlaku Beskidzkiego. W okolicach Komańczy biegnie również Szlak „Śladami dobrego wojaka Szwejka”, wiodący z Czech, przez Austrię, Węgry, Słowację, Polskę i Ukrainę, miejscami opisanymi przez Jaroslava Haska w powieści „Przygody dobrego wojaka Szwejka”.

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Komańcza – ostatni przystanek internowania Prymasa Tysiąclecia

Poza historią związaną z Republiką Komańczańską, wieś zapisała się na kartach XX-wiecznej historii Polski z jeszcze jednego, niezwykle ważnego powodu. To właśnie tutaj, w murach miejscowego Klasztoru Sióstr Nazaretanek, w latach 1955-1956 przebywał internowany kardynał Stefan Wyszyński. Komańcza była czwartym i ostatnim miejscem jego odosobnienia, które w porównaniu z poprzednimi charakteryzowało się złagodzonym rygorem.

Pobyt Prymasa Tysiąclecia w Komańczy był czasem intensywnej pracy intelektualnej i duchowej. To właśnie w tym miejscu powstał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, jednego z najważniejszych dokumentów dla polskiego Kościoła w okresie komunizmu. Dziś w klasztorze znajduje się Izba Pamięci poświęcona kardynałowi, stanowiąca ważny punkt na mapie turystyki historycznej i pielgrzymkowej.

Przyrodnicze skarby w sercu Bieszczad: Rezerwat „Zwiezło” i Kolejka Leśna

Okolice Komańczy to prawdziwa gratka dla miłośników natury, którzy znajdą tu znacznie więcej niż tylko górskie szlaki. Jednym z najbardziej fascynujących miejsc jest rezerwat przyrody „Zwiezło”, chroniący teren największego w polskich Karpatach osuwiska, które w 1907 roku doprowadziło do powstania wspomnianych już Jeziorek Duszatyńskich. Spacer po rezerwacie pozwala na własne oczy zobaczyć potęgę sił natury i unikatowy krajobraz ukształtowany przez tę katastrofę.

Niezapomnianych wrażeń dostarcza również przejażdżka Bieszczadzką Kolejką Leśną, której jedna ze stacji znajduje się w pobliskiej Smolniku. Ta historyczna kolejka wąskotorowa, niegdyś służąca do transportu drewna, dziś jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Podróż malowniczą trasą przez doliny i lasy to idealny sposób na podziwianie bieszczadzkiej przyrody w spokojnym, relaksującym tempie.

Planujesz wizytę w Komańczy? Informacje praktyczne dla turystów

Dojazd do Komańczy jest najwygodniejszy samochodem, prowadzi tu droga wojewódzka nr 897. Dla osób preferujących transport publiczny istnieje również możliwość dotarcia pociągiem – przez wieś przebiega malownicza linia kolejowa nr 107. Baza noclegowa w regionie opiera się głównie na agroturystyce, prywatnych kwaterach i pensjonatach, które oferują gościom bliski kontakt z naturą i lokalną kulturą. Warto rezerwować noclegi z wyprzedzeniem, szczególnie w szczycie sezonu turystycznego.

Pod względem gastronomicznym Komańcza i jej okolice oferują przede wszystkim dania kuchni regionalnej. W lokalnych karczmach i restauracjach można skosztować tradycyjnych potraw, w tym specjałów kuchni łemkowskiej. To doskonała okazja, aby spróbować fuczków, proziaków czy dań na bazie dziczyzny, które idealnie wpisują się w charakter bieszczadzkiej przygody.

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