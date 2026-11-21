Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul o analizie szczątków w Rudniku nad Sanem

Podczas sobotniego briefingu prasowego w Rudniku nad Sanem głos zabrała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Urzędniczka wyjaśniła, że obecny stan wiedzy nie pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie maszyn, które runęły na terytorium regionu.

- Dopiero po zakończeniu, po przeprowadzeniu badań, będzie można szczegółowo określić, jaki był to rodzaj obiektu latającego - powiedziała wojewoda Teresa Kubas-Hul.

Przedstawicielka rządu w terenie zaznaczyła, że na ten moment potwierdzono upadek dwóch obiektów latających na Podkarpaciu. Dokładne dane w tej sprawie zostaną przedstawione opinii publicznej dopiero wtedy, gdy swoje czynności zakończą służby wojskowe oraz prokuratura.

Służby zabezpieczyły teren upadku obiektu w Rudniku nad Sanem

Fragmenty maszyny w Rudniku nad Sanem spadły na zalesiony i niezabudowany obszar. Ze względów bezpieczeństwa strefa odnalezienia szczątków została całkowicie zamknięta dla osób postronnych.

- Całodobowo jest zabezpieczany teren. Tutaj nikt nie może wejść i tak będzie do czasu, kiedy te czynności są zakończone - zapewniła Teresa Kubas-Hul.

W akcję zaangażowano wojsko, prokuratorów oraz straż pożarną, która pomaga w prowadzeniu oględzin m.in. poprzez oświetlanie lasu. Teresa Kubas-Hul odmówiła podania informacji o tym, ile dokładnie części znaleziono i gdzie są one obecnie przechowywane. Przypomniała jedynie, że nadzór nad zabezpieczeniem dowodów sprawuje prokurator kierujący tym postępowaniem.

Szczątki obiektów w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem i Mołodyczu

Do pierwszego z serii zdarzeń doszło w piątek na terenie województwa lubelskiego, we wsi Nowy Lipowiec. Pozostałości maszyny odkryto tam na polu graniczącym z lasem, a relacje świadków wskazują, że upadkowi towarzyszył huk eksplozji oraz pożar.

Jeszcze tego samego dnia leśny teren w okolicach Rudnika nad Sanem stał się miejscem odnalezienia drugiego niezidentyfikowanego obiektu. Z kolei trzecia maszyna runęła na niezabudowany obszar w miejscowości Mołodycz. Szczątki wylądowały w odległości około 280 metrów od pustego wówczas domku letniskowego, dzięki czemu nikt nie ucierpiał.

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie, śledczy sfinalizowali już swoje prace w Nowym Lipowcu. Czynności procesowe wciąż trwają w Rudniku nad Sanem, natomiast działania w Mołodyczu zostały tymczasowo wstrzymane.

Władysław Kosiniak-Kamysz o rosyjskich rakietach i dronie nad Polską

Szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Do incydentu miało dojść podczas nocnego, zmasowanego ostrzału Ukrainy przez wojska rosyjskie, kiedy to nad Polskę mogły wlecieć dwie rosyjskie rakiety i dron.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że na pole w Nowym Lipowcu spadł prawdopodobnie pocisk manewrujący Ch-101. Zbliżone pochodzenie mogą mieć również elementy zabezpieczone w Rudniku nad Sanem, które także przypominają rakietę. Natomiast znalezisko z Mołodycza to według wstępnych ocen maszyna będąca odrzutowym dronem.

Jednoznaczna weryfikacja tych hipotez wymaga czasu. Ostateczne wnioski pojawią się dopiero wtedy, gdy specjaliści wojskowi oraz śledczy przeprowadzą niezbędne ekspertyzy znalezionych części.

Żandarmeria Wojskowa i prokuratura apelują o ostrożność

Śledztwo w tej sprawie prowadzą prokuratorzy wojskowi we współpracy z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej. Mundurowi wydali komunikat, w którym przypominają o bezwzględnym zakazie dotykania oraz przenoszenia nieznanych obiektów i ich fragmentów.

Żandarmeria Wojskowa zwraca się z apelem, aby w razie natrafienia na podejrzane znalezisko niezwłocznie opuścić to miejsce, ostrzec innych ludzi i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Funkcjonariusze przestrzegają, że nawet pozornie bezpieczne szczątki mogą stwarzać śmiertelne niebezpieczeństwo dla człowieka.

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