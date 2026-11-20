W piątek rano w dwóch miejscach na Podkarpaciu, w tym w Rudniku nad Sanem, spadły na ziemię niezidentyfikowane obiekty latające.

Jeden z obiektów spadł niedaleko domu, którego mieszkaniec nie był świadomy zagrożenia, ponieważ zablokował alerty RCB w telefonie.

Rzecznik wojewody zaapelował do mieszkańców, aby nie blokowali powiadomień Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Nieznane obiekty na Podkarpaciu

Do groźnego incydentu doszło w piątek w godzinach porannych w dwóch różnych lokalizacjach na terenie województwa podkarpackiego. Pierwszy z obiektów uderzył w niezabudowany teren w miejscowości Mołodycz (powiat jarosławski), zaledwie 280 metrów od domku letniskowego. Drugi bezzałogowy statek powietrzny runął w lasach w okolicach Rudnika nad Sanem (powiat niżański). Na szczęście w wyniku tych zdarzeń nikt nie odniósł obrażeń.

Podczas specjalnie zwołanego briefingu prasowego wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała pierwsze ustalenia. Jak zaznaczyła, nieznane obiekty, które spadły w regionie, mogą być rakietami rosyjskimi. Ostateczną odpowiedź na pytanie o pochodzenie i konstrukcję maszyn dadzą szczegółowe ekspertyzy wojskowe.

Teren został precyzyjnie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W akcji biorą udział policjanci, strażacy, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo wojewoda podpisała wniosek do Ministra Obrony Narodowej o pilne skierowanie na miejsce wojsk chemicznych z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. – Jest bezpiecznie, nic nam nie zagraża – zapewniła Teresa Kubas-Hul.

Ważny apel do mieszkańców w sprawie alertów RCB

Wokół piątkowych wydarzeń pojawiło się wiele pytań dotyczących systemu wczesnego ostrzegania. Część mieszkańców Rudnika nad Sanem zgłaszała, że najpierw usłyszała głośny huk, a dopiero później wycie syren alarmowych. Wojewoda podkarpacka przedstawiła szczegółową chronologię działań systemów bezpieczeństwa, z której wynika, że procedury zostały wdrożone z dużym wyprzedzeniem.

Nasłuch w rejonie Rudnika nad Sanem uruchomiono już o godzinie 1.58 w nocy. Pierwszy alert o potencjalnym zagrożeniu wysłano o 2.31, natomiast kluczowy alert o realnym niebezpieczeństwie dotarł do odbiorców o 6.33. Syreny alarmowe zawyły o godzinie 6.35, czyli na trzy minuty przed uderzeniem obiektu, które nastąpiło o 6.38. W Mołodyczu procedury wyglądały podobnie, a uderzenie bezzałogowca nastąpiło prawdopodobnie tuż po godzinie 7.00.

W związku z tymi wydarzeniami rzecznik wojewody Bartosz Gubernat wystosował apel. Okazuje się, że jeden z mieszkańców Rudnika nad Sanem zablokował w swoim telefonie wiadomości od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W efekcie nie otrzymał ostrzeżenia, mimo że nieznany obiekt rozbił się zaledwie 200 metrów od jego domu. Blokowanie numeru RCB może w sytuacji realnego zagrożenia zdrowia i życia doprowadzić do tragedii. Służby przypominają, że te powiadomienia ratują życie i nie należy ich wyłączać.

Sonda Czy po uruchomieniu syren mieszkańcy powinni automatycznie otrzymywać alert na telefon? Tak, zawsze Tak, ale tylko przy potwierdzonym zagrożeniu Obecny system jest wystarczający Trudno powiedzieć