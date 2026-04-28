Pogodę w majówkę 2026 sprzyja aktywnym

Wysokie temperatury i brak zapowiadanych gwałtownych opadów w pierwszych dniach maja to sygnał, by odkurzyć rowery, wyciągnąć kajaki lub po prostu spakować wygodne buty trekkingowe. Pogoda na majówkę w tym roku nie będzie nas ograniczać, wręcz przeciwnie, zachęca do odkrywania nowych szlaków.

Tegoroczny układ dni wolnych sprawia, że warto zaplanować każdą godzinę. Zamiast tradycyjnego, ciężkiego biesiadowania przy stole, postawcie na "aktywne ładowanie baterii". Ruch w otoczeniu budzącej się do życia przyrody, przy tak sprzyjających prognozach, to najlepszy sposób na regenerację przed powrotem do pracy. Podkarpacie i inne regiony Polski przygotowały masę atrakcji, które pozwolą Wam w pełni wykorzystać ten pogodowy prezent od losu.

Niestandardowe atrakcje na Podkarpaciu w majówkę 2026

Majówka na Podkarpaciu to nie tylko Bieszczady i Solina. Rok 2026 przynosi kilka wyjątkowo ciekawych, niestandardowych opcji, które pozwalają uciec od największych tłumów lub spróbować czegoś unikalnego. Oto zestawienie najciekawszych propozycji na 1–3 maja 2026:

Święto Paniagi w Rzeszowie (3 maja) : To flagowa, a jednocześnie bardzo klimatyczna impreza odbywająca się na jednej z najstarszych ulic miasta – ul. 3 Maja (dawnej "Paniadze").

Schron kolejowy w Stępinie-Cieszynie: Gigantyczny tunel bunkrowy z czasów II wojny światowej, w którym mogły chronić się całe pociągi sztabowe. Robi ogromne wrażenie swoją surowością.

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej: To nie jest nudne muzeum. Możesz tam wziąć udział w multimedialnej podróży po dawnych tradycjach, a w majówkę planowane są tam warsztaty rzemiosła.

Wioska flisacka w Ulanowie: Stolica polskiego flisactwa. Możesz tam spróbować lokalnych specjałów i poczuć klimat dawnego transportu wodnego.

Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce: To najstarsza na świecie kopalnia ropy naftowej, która wciąż działa! W majówkę 2026 zaplanowano tam prezentacje pracującego kiwonu oraz warsztaty tworzenia lamp naftowych.

Wodospad w Rudawce Rymanowskiej: Największy w polskich Karpatach odsłonięty próg skalny. Idealne miejsce na piknik w duchu "slow", bez komercyjnego zgiełku Soliny.

