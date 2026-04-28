Czy 1 maja można zjeść kiełbasę z grilla? W tych regionach wierni nie dostali dyspensy

Majówka 2026

Majówka w tym roku rozpoczyna się w piątek, więc wielu Polaków zyska długi weekend. Pogoda na ten moment ma być bardzo sprzyjająca, tym samym z pewnością większość osób będzie odpoczywało na świeżym powietrzu. Na działkach i ogródkach w wielu miejscach w kraju z pewnością zaczną rozkładać się grille. Czy jednak w piątek 1 maja katolicy mogą zjeść mięso z grilla? Przypomnijmy, że w kościele katolickim w Polsce piątek jest dniem pokutnym, co oznacza obowiązek wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych przez cały rok.

Czy można jeść mięso w piątek w majówkę?

1 maja 2026 to piątek, więc teoretycznie wierni nie powinni wówczas jeść mięsa nawet mimo tego, że będzie to majówka. Okazuje się jednak, że w związku z tym świętem wiele diecezji w Polsce udzieliło dyspensy i katolicy nie muszą martwić się zasadami. Takie szczęście nie dotyczy jednak wszystkich!

W diecezjach sosnowieckiej, rzeszowskiej oraz tarnowskiej duchowni nie udzielili zgody na dyspensę i tym samym wierni w tych regionach Polski nie powinni w majówkę jeść kiełbasy z grilla ani innych potraw mięsnych.

Majówka bez mięsa

Wiemy już, że część Polaków niestety z mięsnym grillem będzie musiała wstrzymać się do soboty. Co więc jeść w piątek? Świetnym rozwiązaniem są warzywa z grilla, takie jak cukinia, papryka czy bakłażan, a także sery (np. halloumi lub klasyczny żółty), które dobrze znoszą wysoką temperaturę. Popularne stają się też roślinne alternatywy, jak burgery z ciecierzycy, soczewicy czy buraków. Jak widać, bezmięsne menu wcale nie musi być nudne, a wręcz przeciwnie!

