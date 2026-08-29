Niedźwiedzie straszą mieszkańców! Urzędnicy wydali komunikat

Niedźwiedzie blisko domów w gminie Tyrawa Wołoska. Apel do mieszkańców

Gmina Tyrawa Wołoska ostrzega przed niedźwiedziami, które pojawiają się coraz bliżej zabudowań. Urzędnicy proszą mieszkańców o ostrożność. Apelują też, by nie zbliżać się do zwierząt ani nie próbować ich samemu odstraszać.

„UWAGA! Niedźwiedzie w pobliżu zabudowań ⚠️🐻 W związku z obecnością niedźwiedzi na terenie naszej gminy prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności! 🚨 WIDZISZ ZAGROŻENIE? DZWOŃ OD RAZU NA 112! 🚨 Jeśli zwierzę podchodzi pod domy, zachowuje się agresywnie lub stwarza niebezpieczeństwo – nie podchodź, nie płosz na własną rękę i natychmiast wybierz numer alarmowy 112.🗑️ Pamiętaj: zamykaj kosze na śmieci, zabezpieczaj resztki jedzenia i nie zostawiaj karmy dla zwierząt na zewnątrz” – przekazali urzędnicy z gminy Tyrawa Wołoska.

Jedzenie może zwabić niedźwiedzie. Nie można zostawiać go na zewnątrz

Mieszkańcy powinni przede wszystkim zadbać o to, by wokół domów nie pozostawiać rzeczy, które mogą przyciągnąć dzikie zwierzęta. Dotyczy to zwłaszcza niezabezpieczonych śmieci, resztek jedzenia oraz karmy dla zwierząt pozostawionej na zewnątrz.

Jeśli niedźwiedź pojawi się w pobliżu domu, nie należy do niego podchodzić ani próbować go przepędzać. Urzędnicy przypominają, że jeśli zwierzę jest agresywne albo stwarza zagrożenie dla ludzi, trzeba natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer 112.

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