20-latek ugodzony nożem na ulicy w Jaśle. Policja wytypowała i zatrzymała pięć osób

Atak nożownika w Jaśle. Ranny 20-latek leżał na ulicy

Groźne sceny rozegrały się w nocy z piątku na sobotę, 29 sierpnia na terenie Jasła w województwie podkarpackim. Poszkodowanego zauważono około godziny trzeciej nad ranem w rejonie ulicy Mickiewicza. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a zakrwawiony 20-latek został pilnie przetransportowany do szpitala.

Przybyli na miejsce mundurowi natychmiast zabezpieczyli ślady i przystąpili do poszukiwań sprawców brutalnego ataku. Szeroko zakrojone działania śledcze przyniosły błyskawiczny efekt, ponieważ funkcjonariuszom udało się zatrzymać grupę pięciu mężczyzn, którzy według ustaleń mogą odpowiadać za to nocne zajście.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji opublikowanych przez lokalny serwis internetowy Jaslo.info, poszkodowany mieszkaniec Jasła otrzymał cios ostrym narzędziem. Redaktorzy portalu wprost wskazują, że młody człowiek padł ofiarą ataku nożownika.

Zadźgał 18-latkę kuchennym nożem, poprosił mamę, by ukryła jej ciało. "Opętał mnie demon":

Złapał za nóż i sześć razy dźgnął Tomka