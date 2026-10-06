Nie żyje kapitan Tadeusz Lutak, ps. „Pancerz”. Miał 109 lat

W wieku 109 lat odszedł kapitan Tadeusz Lutak, znany pod pseudonimem „Pancerz”. Smutną informację o śmierci zasłużonego kombatanta przekazały w poniedziałek wieczorem Wojska Obrony Terytorialnej.

Przedstawiciele WOT w swoim komunikacie zaznaczyli, że zmarł człowiek traktujący służbę Polsce jako najważniejszą wartość w życiu. Kapitan „Pancerz” chętnie spotykał się z młodszymi żołnierzami, dzieląc się z nimi swoim bogatym doświadczeniem oraz wojennymi wspomnieniami.

„Odszedł żołnierz i patriota, dla którego służba Ojczyźnie była wartością całego życia. Człowiek, którego doświadczenie, postawa i pamięć o historii miały szczególne znaczenie dla kolejnych pokoleń” – poinformowali terytorialsi.

Tadeusz Lutak był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego

Tadeusz Lutak przyszedł na świat 29 sierpnia 1917 roku w miejscowości Żarnowa niedaleko Strzyżowa. W tym roku uroczyście obchodził swoje 109. urodziny. W ostatnich latach oficjalnie uznawano go zarówno za najstarszego kombatanta Wojska Polskiego, jak i najstarszego żyjącego mężczyznę w naszym kraju.

Z kapitanem regularnie spotykali się żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W trakcie tych wizyt kombatant dzielił się historiami z wydarzeń, w których sam osobiście brał udział.

Urodziny Tadeusza Lutaka:

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Tadeusz Lutak, ps. „Pancerz” walczył w kampanii wrześniowej

W 1939 roku Tadeusz Lutak aktywnie uczestniczył w kampanii wrześniowej. W tamtym czasie służył jako czołgista pod dowództwem generała Stanisława Maczka.

Po kilku latach weteran zaangażował się w działania konspiracyjne. W 1944 roku, mając już stopień kaprala, objął dowództwo nad drużyną dywersyjną Armii Krajowej w Strzyżowie.

Po zakończeniu działań wojennych Lutak nie opuścił Strzyżowa. Przez kolejne dziesięciolecia działał prężnie w środowisku kombatanckim, będąc żywym świadkiem historii dla młodszych pokoleń.

Za swoje zasługi wojenne i wieloletnią służbę kapitan otrzymał szereg odznaczeń. Wśród nich warto wymienić chociażby Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki i Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”.

Kombatant został także uhonorowany prestiżową Nagrodą Honorową IPN „Świadek Historii”.

Żegnając kapitana Lutaka, Wojska Obrony Terytorialnej zwróciły uwagę na to, że jego relacje i bezpośrednie rozmowy z żołnierzami na zawsze pozostaną cennym elementem pamięci o polskich losach.