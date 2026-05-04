Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Przez lata stał na czele polskiego Kościoła

Archidiecezja przemyska informuje o śmierci arcybiskupa Michalika

Wiadomość o śmierci wybitnego duchownego oficjalnie potwierdzili przedstawiciele archidiecezji przemyskiej. W niedzielę opublikowano w tej sprawie krótki komunikat.

„W 5. Niedzielę Wielkanocną, 3 maja 2026 roku, w 85. roku życia, 61. roku kapłaństwa i 39. roku biskupstwa, odszedł do Domu Ojca arcybiskup Józef Michalik, emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego”

Jak przekazała w dalszej części komunikatu kuria, wszelkie informacje o terminie oraz szczegółowym przebiegu uroczystości pogrzebowych zostaną udostępnione wiernym w późniejszym czasie.

Najważniejsze funkcje arcybiskupa Józefa Michalika w polskim Kościele

Zmarły hierarcha przez dekady wyznaczał kierunki rozwoju polskiego Kościoła katolickiego. W latach 2004–2014 stał na czele Konferencji Episkopatu Polski jako jej przewodniczący, a w poprzednich latach sprawował urząd wiceprzewodniczącego tej samej instytucji. Józef Michalik był również głosem rodzimych biskupów na arenie międzynarodowej, pełniąc między innymi obowiązki wiceszefa Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Swoją posługę biskupią rozpoczynał w Gorzowie. Gdy w 1992 roku wdrożono reformę administracyjną Kościoła, został pierwszym ordynariuszem nowo powstałej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Następnie, od 1993 aż do 2016 roku, sprawował pieczę nad archidiecezją przemyską.

Józef Michalik inicjatorem pojednania i aktywnym uczestnikiem debaty publicznej

Duchowny zapisał się w pamięci wiernych jako współtwórca kluczowych dokumentów na rzecz zgody i porozumienia pomiędzy narodami. W 2005 roku, wspólnie z kardynałem Lubomyrem Huzarem, złożył podpis pod przełomowym dokumentem o wzajemnym przebaczeniu Polaków i Ukraińców. Z kolei siedem lat później, w 2012 roku, parafował historyczne orędzie do narodów polskiego i rosyjskiego, występując u boku patriarchy moskiewskiego Cyryla I. Angażował się także w proces polsko-niemieckiego pojednania. Ponadto bardzo chętnie zabierał głos w debacie publicznej, regularnie kierując do przedstawicieli władz listy poruszające istotne kwestie społeczne i etyczne.

Józef Michalik przyszedł na świat w 1941 roku w Zambrowie. Sakrament święceń kapłańskich przyjął 23 maja 1964 roku, a następnie rozwijał swoją wiedzę teologiczną w Warszawie i w Rzymie, gdzie na uczelni Angelicum obronił tytuł doktora. W swojej długiej karierze miał również epizod watykański – kierował Biurem do spraw Młodzieży Papieskiej Rady do spraw Świeckich i brał czynny udział w organizacji pierwszych Światowych Dni Młodzieży. Od 1986 roku był biskupem gorzowskim, a od 1993 roku zarządzał metropolią w Przemyślu. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w domu zlokalizowanym tuż obok przemyskiej archikatedry.

