Nie żyje 27-letni Wiktor Surowiec, wychowanek Stali Mielec. Tak go żegnają

Społeczność sportowa pogrążyła się w żałobie po odejściu 27-letniego zawodnika Wiktora Surowca.

Działacze zespołu LKS Szarotka Uherce opublikowali oficjalne pożegnanie sportowca.

W komunikacie podano również dokładny termin oraz miejsce uroczystości pogrzebowych.

Przedstawiciele zespołu LKS Szarotka Uherce podzielili się z kibicami niezwykle bolesną wiadomością o śmierci Wiktora Surowca, który odszedł w wieku zaledwie 27 lat. Drużyna zamieściła w mediach społecznościowych chwytający za serce wpis, w którym wspomina zmarłego piłkarza jako niesamowicie oddanego gracza. W opublikowanym oświadczeniu podkreślono wyraźnie, że sportowiec zawsze walczył do końca.

Wiktor był filarem obrony naszej drużyny w rundzie wiosennej sezonu 2024/2025. Charakteryzował się bardzo dobrą grą defensywną, ogromną walecznością oraz tym, że zawsze zostawiał na boisku 100% serca i zaangażowania- czytamy.

Dawni koledzy z drużyny postanowili oficjalnie wesprzeć krewnych zmarłego 27-latka w tym niezwykle trudnym czasie. Sportowcy skierowali kondolencje bezpośrednio do rodziny.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Ostatnie pożegnanie Wiktora Surowca

Uroczysta msza święta rozpocznie się w środę 27 maja o godzinie 11.00 w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego ciało sportowca spocznie na Cmentarzu Komunalnym w Mielcu.