Szczątki 30 płodów na działce pod Rzeszowem! Nowe wstrząsające informacje. Wiadomo, co powiedziała lekarka

Do odkrycia doszło w czwartek rano, 11 czerwca, podczas prac prowadzonych na jednej z działek w Lutoryżu. Operator koparki, wykonując roboty ziemne związane z rozbudową domu, natrafił na pierwsze szczątki. Na miejsce natychmiast wezwano policję.

Po przyjeździe funkcjonariuszy oraz techników kryminalistyki teren został zabezpieczony i odgrodzony policyjną taśmą. W trakcie dalszych czynności natrafiono na kolejne szczątki, a działania służb trwały przez całą noc.

Jak ustaliło Radio ESKA, śledczy odnaleźli już około 30 płodów. Skala odkrycia spowodowała wszczęcie szeroko zakrojonego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę.

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Według informacji Radia ESKA poprzednią właścicielką działki była lekarka specjalizująca się w patomorfologii. Kobieta prowadziła w okolicy prywatny gabinet, a wcześniej pracowała jako specjalistka w jednym z rzeszowskich szpitali.

Jak wynika z ustaleń reportera Radia ESKA, podczas przesłuchania miała przyznać się do zakopywania na swojej posesji odpadów medycznych. Śledczy zabezpieczyli już dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Obecnie trwa szczegółowa analiza dokumentów, która ma pomóc w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności tej sprawy.

Prokuratura nie informuje na razie o dalszych szczegółach postępowania. Trwa ustalanie pochodzenia odnalezionych szczątków oraz tego, jak długo mogły znajdować się w ziemi.