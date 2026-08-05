Nawet 40 stopni w Polsce i gwałtowne burze. IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia

Coraz gorsza pogoda w Polsce. IMGW aktualizuje czerwone alerty

Sprawdzają się nasze wcześniejsze doniesienia. Już wcześniej informowaliśmy, że środa to dzień potężnego starcia upałów z nawałnicami oraz innymi ekstremalnymi zjawiskami. W połowie tygodnia IMGW wydał nowe ostrzeżenia, przez co mapa kraju pokryła się ostrzegawczymi kolorami.

Najbardziej rygorystyczny alert przed skwarem dotyczy województw:

podkarpackiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

łódzkiego,

śląskiego,

opolskiego,

a także fragmentów: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Ostrzeżenia najwyższego szczebla obowiązują do czwartku do 20:00. W tych rejonach w ciągu dnia termometry pokażą od 31 do nawet 38 stopni Celsjusza, natomiast nocą spadną maksymalnie do 18-23 stopni.

Gdzie są pomarańczowe alerty?

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed gorącem ogłoszono dla Wielkopolski i częściowo dla województw:

mazowieckiego,

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

kujawsko-pomorskiego,

podlaskiego,

dolnośląskiego,

oraz małopolskiego.

Tutaj w dzień spodziewane jest od 30 do 34 stopni Celsjusza, a nocą między 18 a 22 stopnie. Te alerty również wygasną w czwartek o 20:00.

Z kolei pierwszy, najłagodniejszy stopień ostrzeżeń przed wysokimi temperaturami obejmuje północną Polskę – wybrane obszary województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Tam maksymalnie w ciągu dnia zapowiada się od 30 do 32 stopni, a nocą od 16 do 18. Te komunikaty stracą ważność w środę o godzinie 20:00.

Burze atakują. Polacy muszą uważać

Zagrożenie stanowią jednak nie tylko upały. Pomarańczowe ostrzeżenia przed burzami wydano dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

dolnośląskiego,

oraz częściowo: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Meteorolodzy przewidują tam nawałnice z ulewami od 35 do 45 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatrem wiejącym z prędkością do 100 km/h. Może też wystąpić gradobicie. Z kolei w województwie lubuskim i na fragmencie Wielkopolski wprowadzono alerty pierwszego stopnia. Tam opady mogą być silniejsze, rzędu 50 mm, przy porywach wiatru do 90 km/h i równie realnym zagrożeniu gradem.

Ostrzeżenia burzowe obowiązują do rana w czwartek lub piątek, w zależności od regionu. W konsekwencji ulew, od środowego popołudnia (14:00) do czwartkowego poranka, alerty hydrologiczne pierwszego stopnia obejmą województwa:

zachodniopomorskie,

pomorskie,

lubuskie,

dolnośląskie

i wybrane powiaty w łódzkim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia - przekazuje IMGW.

W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość osiągnięcia stanów ostrzegawczych - dodaje Instytut.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, powołując się na komunikat Instytutu, w miejscach narażonych na ulewy i na małych ciekach wodnych może dochodzić do nagłego wezbrania wód i lokalnych zalań. Przy wyjątkowo obfitych deszczach istnieje ryzyko przekroczenia stanów ostrzegawczych.

W komunikacie na portalu X eksperci IMGW sprecyzowali, że termometry pokażą od 29 stopni na północnym wschodzie, przez około 36 w głębi kraju, do rekordowych 40 stopni na południowym wschodzie. Dodano też, że popołudniowe burze na północy, zachodzie, w centrum oraz na Podhalu mogą przynieść opady rzędu 25 mm, grad oraz wiatr w porywach do 85 km/h.

Po południu miejscami na północy, zachodzie, w centrum i na Podhalu możliwe burze z opadami do 25 mm, lokalnie z gradem. Porywy wiatru do 85 km/h

Co oznaczają ostrzeżenia meteo i hydro od IMGW?

Pierwszy stopień zagrożenia meteorologicznego to sygnał, że aura może zagrażać mieniu i zdrowiu. Drugi stopień to pewność wystąpienia takich zjawisk, a trzeci, najwyższy, zwiastuje potencjalne katastrofy i bezpośrednie zagrożenie dla życia. W przypadku hydrologii alert pierwszego stopnia oznacza stany wód poniżej poziomów ostrzegawczych z szansą na ich krótkie i miejscowe przekroczenie.

Zagrożenia pogodowe nie są czymś, co można lekceważyć. Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i unikać wychodzenia z domu w czasie największych zawirowań pogodowych. Będziemy na bieżąco monitorować rozwój wydarzeń.