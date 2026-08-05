Jaka pogoda w Solinie?

Nadchodzące dni w Solinie to nie będzie pogoda na spacery po górach. To będzie istny test wytrzymałości. Już w środę, 5 sierpnia, niebo będzie bezchmurne, a termometry w cieniu pokażą ponad 35 stopni. To będzie skwar. Prawdziwy żar. Wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s, nie przyniesie żadnej ulgi w tym upale.

Myślicie, że to koniec? Nic z tego. Czwartek, 6 sierpnia, przyniesie apogeum upałów i będzie to najgorętszy dzień w całej prognozie. Słupki rtęci podskoczą do prawie 36 stopni! Co prawda na niebie mogą pojawić się chmury i spaść symboliczny deszcz, ale to kropla w morzu potrzeb. Nie liczcie na ochłodzenie. Będzie gorąco.

A potem nastąpi załamanie. I to jakie! W piątek, 7 sierpnia, pogoda wywróci się do góry nogami. Temperatura maksymalna spadnie z 36 do zaledwie 26 stopni. To aż dziesięć stopni różnicy! Odczujemy to bardzo mocno. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a do tego spadnie konkretny deszcz. To będzie definitywny koniec fali upałów.

Weekend w Solinie to już zupełnie inna bajka. Pogoda wreszcie stanie się idealna na aktywny wypoczynek. W sobotę termometry pokażą przyjemne 25 stopni przy umiarkowanym zachmurzeniu i bez opadów. Niedziela, 9 sierpnia, będzie jeszcze lepsza – czeka nas bezchmurne niebo i temperatura sięgająca 26 stopni. Ale uwaga na noce! Ta z niedzieli na poniedziałek będzie już naprawdę zimna, z temperaturą spadającą do około 12 stopni. Warto mieć ze sobą coś cieplejszego.

Upał w Solinie? Jak to przetrwać nad jeziorem?

Kiedy temperatura przekracza 35 stopni, trzeba radykalnie zmienić plany. Zamiast forsownych wycieczek, postawcie na wodę. To idealny moment na plażowanie, kąpiele w jeziorze i szukanie cienia. Pamiętajcie o nakryciu głowy, kremie z filtrem i piciu ogromnych ilości wody. Unikajcie słońca w samo południe, bo to po prostu niebezpieczne. Kiedy upał wreszcie odpuści, otworzą się zupełnie nowe możliwości. Piątkowy deszcz odświeży powietrze, a sobota i niedziela to już wymarzona aura na spacery po okolicznych wzgórzach czy długie rejsy. Pogoda będzie sprzyjać każdemu rodzajowi aktywności.

Dane pogodowe: OpenWeather