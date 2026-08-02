Motocyklista zginął w zderzeniu ze Skodą. DK28 całkowicie zablokowana!

Do tego dramatycznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę, 2 sierpnia. Służby ratunkowe odebrały zgłoszenie około godziny 15:00. Na odcinku drogi krajowej nr 28, przebiegającym przez miejscowość Leszczawa Dolna w powiecie przemyskim, doszło do dramatycznego zderzenia osobowej Skody z prowadzonym przez mężczyznę motocyklem. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, pogotowie oraz policję.

Śmiertelny wypadek w Leszczawie Dolnej. Zginął motocyklista

- Niestety w wyniku odniesionych obrażeń motocyklista zmarł - poinformowali oficjalnie przedstawiciele podkarpackiej policji. Ze zgromadzonych informacji wynika również, że w zdarzeniu ucierpiała kolejna osoba przebywająca w aucie.

- Pasażerka osobowej skody została przetransportowana do szpitala na badania - podano w dalszej części komunikatu prasowego wydanego przez mundurowych.

Śledztwo na DK28. Prokuratura i policja badają przyczyny zderzenia

Obecnie na miejscu tragicznego zdarzenia funkcjonariusze policji wykonują szczegółowe czynności procesowe, które są ściśle nadzorowane przez obecnego tam prokuratora. Prowadzone przez śledczych intensywne działania mają wyjaśnić dokładne okoliczności i bezpośrednie przyczyny tej tragedii.

Utrudnienia na DK28 po wypadku. Droga w Leszczawie Dolnej zablokowana

Kierowcy poruszający się drogą krajową nr 28 muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ rejon śmiertelnego wypadku jest całkowicie wyłączony z ruchu drogowego. Policjanci na bieżąco kierują kierowców na specjalnie wyznaczone objazdy i nieustannie proszą o zachowanie szczególnej rozwagi za kółkiem. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie udostępnionym przez służby:

„Uwaga! Zablokowana droga krajowa nr 28 w miejscowości Leszczawa Dolna w powiecie przemyskim. (...) Droga krajowa nr 28 jest całkowicie zablokowana. Wyznaczone zostały objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 19.”.