Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rzeszowie

Pomiary ze stacji monitorujących wskazują, że ogólna jakość powietrza w Rzeszowie jest dziś dobra. Chociaż zimowa temperatura osiadająca w okolicach zera stopni Celsjusza skłania do intensywniejszego ogrzewania budynków, ubywający dym z domowych pieców i spaliny samochodowe nie gromadzą się przy ziemi. Brak zjawiska, w którym cieplejsze powietrze działa jak szczelny korpus blokujący spalinom drogę w górę, pozwala na swobodne mieszanie się mas powietrza.

Mieszkańcy Rzeszowa mogą bez obaw zaplanować aktywności na zewnątrz. Poranny spacer z dzieckiem, droga do pracy czy wietrzenie mieszkania nie wiążą się dzisiaj z wdychaniem szkodliwych ilości zanieczyszczeń. Sytuacja pozostaje stabilna zarówno w rejonie Śródmieścia, jak i na osiedlach mieszkaniowych.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie ocenić sytuację w mieście, warto odnieść pomiary do oficjalnych wskaźników. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 norma roczna to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca z kolei, by dobowa dawka PM2.5 nie przekraczała 15 µg/m³).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe odczyty z poszczególnych punktów pomiarowych w Rzeszowie:

Rzeszów, Al. Rejtana (pomiar z godziny 08:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło 33,5 µg/m³ (indeks ogólny: Dobry , indeks PM10: Dobry ). Na tej stacji mierzono tylko parametr PM10.

(pomiar z godziny 08:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło (indeks ogólny: , indeks PM10: ). Na tej stacji mierzono tylko parametr PM10. Rzeszów, Al. Piłsudskiego (pomiar z godziny 08:00) – stężenie PM10 osiągnęło 36,0 µg/m³ (indeks ogólny: Dobry ), a drobny pył PM2.5 uzyskał poziom 30,2 µg/m³ (indeks PM2.5: Bardzo dobry ).

(pomiar z godziny 08:00) – stężenie PM10 osiągnęło (indeks ogólny: ), a drobny pył PM2.5 uzyskał poziom (indeks PM2.5: ). Rzeszów, ul. Starzyńskiego (pomiar z godziny 08:00) – odnotowano stężenie PM10 w wysokości 38,1 µg/m³ oraz stężenie PM2.5 równe 33,2 µg/m³ .

(pomiar z godziny 08:00) – odnotowano stężenie PM10 w wysokości oraz stężenie PM2.5 równe . Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego (pomiar z godziny 08:00) – stężenie PM10 wyniosło 34,8 µg/m³, a pył PM2.5 osiągnął poziom 27,7 µg/m³.

Dzisiejsze wartości pyłu PM10 we wszystkich częściach miasta oscylują wokół 33–38 µg/m³, co mieści się w granicach dobowej normy bezpieczeństwa wyznaczonej przez GIOŚ (stanowiąc około 67–76% dopuszczalnego limitu).

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgotnego powietrza z drobnymi cząsteczkami brudu i spalin wyemitowanych z kominów oraz rur wydechowych. Drobne pyły z łatwością przedostają się do układu oddechowego, a stamtąd mogą trafiać do krwiobiegu. Warto wyrobić w sobie codzienną zasadę ochrony zdrowia: przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza, szczególnie jeśli opiekujesz się dziećmi, osobami starszymi lub sam zmagasz się z chorobami dróg oddechowych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie