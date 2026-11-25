Tragedia w Przemyślu. BMW wjechało na chodnik, a potem uderzyło w budynek. Nie żyje kobieta

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 24 listopada, przed godz. 21 na ulicy Borelowskiego w Przemyślu. Jak informuje podkarpacka policja, za kierownicą BMW siedział 71-letni mieszkaniec miasta. W pewnym momencie z nieustalonych dotąd przyczyn samochód zjechał z drogi i wjechał na chodnik. Tam potrącił 38-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego. Następnie auto uderzyło w ścianę pobliskiego budynku, po czym ponownie znalazło się na jezdni.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Jak podaje portal Nowiny24, do wypadku wysłano dwie załogi pogotowia ratunkowego i trzy zastępy straży pożarnej. W najcięższym stanie była 70-letnia kobieta podróżująca BMW. Ratownicy rozpoczęli reanimację, jednak nie zdołali uratować jej życia. Kobieta zmarła na miejscu.

Tragiczny wypadek w Przemyślu. Kierowca BMW był trzeźwy

Potrącony na chodniku 38-latek doznał poważnych obrażeń nogi i został przewieziony do szpitala. Według lokalnych mediów w wypadku ucierpiał również kierowca samochodu, jednak jego obrażenia głowy nie były groźne.

Co sprawiło, że BMW nagle zjechało z jezdni? Na razie nie wiadomo. Podkarpacka policja przekazała, że 71-letni kierowca był trzeźwy. Na miejscu tragedii pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

„Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa” – informuje podkarpacka policja. Na razie funkcjonariusze nie podali, dlaczego kierowca stracił panowanie nad samochodem.

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