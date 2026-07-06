Na Podkarpaciu zakończyła się szósta edycja Mistrzostw Polski o tytuł Najtwardszego Strażaka. Finałem zawodów było ogłoszenie zwycięzców we wszystkich kategoriach, od startów indywidualnych po klasyfikacje zespołowe i sztafetowe. Mistrzostwa miały dwudniową formułę i ponownie zgromadziły strażaków rywalizujących w warunkach mocno zbliżonych do codziennej służby. Źródło wskazuje region jako gospodarza wydarzenia, ale nie podaje dokładnej miejscowości ani terminu rozegrania zawodów.

Jak wyglądała rywalizacja

Pierwszy dzień poświęcono konkurencjom indywidualnym. Zawodnicy mierzyli się z wymagającym torem przeszkód, który miał odzwierciedlać realia służby ratowniczo-gaśniczej. Startowali w pełnym umundurowaniu bojowym oraz z aparatem ochrony dróg oddechowych, co dodatkowo podnosiło poziom trudności.

Drugiego dnia rozegrano konkurencje zespołowe. Były tandemy kobiet, mężczyzn i składy mieszane, a także rywalizacja sztafet i klasyfikacja drużynowa. W programie znalazł się też strażacki akcent rodzinny z udziałem podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Tomasza Barana i jego syna Tymoteusza oraz st. bryg. Grzegorza Wójcickiego i jego kuzyna st. str. Piotra Jandy.

Najważniejsze wyniki indywidualne

W kategorii kobiet zwyciężyła Martyna Świerczyk z KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Drugie miejsce zajęła Beata Kuriata-Świderska z KW PSP we Wrocławiu, a trzecie Katarzyna Jakubek z KP PSP w Nisku. To właśnie ten wynik jest najmocniejszym lokalnym akcentem w indywidualnej klasyfikacji.

W kategorii mężczyzn 40+ wygrał Łukasz Kotarski z KP PSP w Zgierzu, przed Piotrem Spiżewskim z KW PSP w Gdańsku i Radosławem Mrówczyńskim z KP PSP w Koluszkach. W rywalizacji mężczyzn najlepszy okazał się Mateusz Brembor z KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim. Za nim uplasowali się Rafał Bereza z KP PSP w Chełmie oraz Mateusz Delinger z KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Sztafety, tandemy i klasyfikacja drużynowa

W tandemach kobiet zwyciężyły Katarzyna Jakubek i Małgorzata Kołodziej. Drugie miejsce zajęły Beata Kuriata-Świderska i Kinga Jabłońska, a trzecie Daria Ferdyn i Kinga Gucwa. W tandemach mieszanych najlepsi byli Martyna Świerczyk i Mateusz Delinger, przed Katarzyną Jakubek i Kamilem Piejko oraz Marleną Wójcik i Konradem Kuchnikiem.

Wśród tandemów mężczyzn wygrali Piotr Spiżewski i Mateusz Kapszewicz. W kategorii Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej zwyciężył Daniel Toporek z Orlen Straż Gdańsk, przed Szymonem Mielnikiem z OSP Grzybno i Krzysztofem Stencelem z Orlen Straż Gdańsk. W tandemach tej kategorii najlepsi byli Daniel Toporek i Krzysztof Stencel.

Najlepszą sztafetą została reprezentacja KW PSP w Lublinie, wyprzedzając drużyny z Łodzi i Warszawy. Z kolei klasyfikację drużynową całych mistrzostw wygrała KW PSP w Łodzi, przed KW PSP w Gdańsku i KW PSP w Opolu.

Otwarcie z udziałem władz i podkarpackie akcenty

Uroczysta inauguracja odbyła się z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i kierownictwa PSP. W otwarciu uczestniczyli m.in. wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Paweł Frysztak i podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Baran. Podczas inauguracji wręczono też Medale im. pułkownika pożarnictwa Andrzeja Bazanowskiego, przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju pożarnictwa i pielęgnowania jego tradycji.

Według Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z Zarządu Województwa Podkarpackiego zawody miały znaczenie większe niż sama sportowa rywalizacja, bo pokazywały przygotowanie strażaków do służby pod presją. Z kolei nadbryg. Tomasz Baran oceniał, że sam udział w mistrzostwach potwierdza wysoki poziom wyszkolenia zawodników i ich dążenie do doskonalenia umiejętności ratowniczych.

Wydarzenie miało przede wszystkim wymiar środowiskowy i wizerunkowy dla regionu. Dla mieszkańców Podkarpacia ważne są zarówno sportowe wyniki, jak i obecność podkarpackich strażaków w ogólnopolskiej rywalizacji, zwłaszcza podium zawodniczki z Niska oraz udział przedstawicieli wojewódzkiej PSP w części pokazowej.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://podkarpackie.pl/index.php/sam-terytorialny/aktualnosci/najtwardsi-strazacy-polski-wylonieni

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