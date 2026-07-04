Kultowa wieża telewizyjna może zostać zburzona. Co powstanie w jej miejscu?

Koniec epoki. Kultowa wieża w Rzeszowie do rozbiórki?

Od 1973 roku 64-metrowa wieża na rzeszowskiej Baranówce była stałym punktem krajobrazu. Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy wciąż funkcjonuje na pełnych obrotach, emitując sygnał trzech stacji radiowych w paśmie FM (Radio ZET, Antyradio, VOX FM), a także multipleks DAB+ Polskiego Radia oraz MUX-3 naziemnej telewizji cyfrowej. Mimo tego Emitel snuje plany dotyczące wyburzenia słynnego obiektu. Decyzja zapadnie jednak dopiero po znalezieniu nowej lokalizacji i pełnym przeniesieniu infrastruktury nadawczej w inne miejsce.

„Priorytetem jest ciągłość sygnału”

Spółka Emitel nie zamierza pozbawiać rzeszowian dostępu do radia i telewizji. W wywiadzie dla serwisu Wirtualnemedia.pl, Hubert Kifner, rzecznik prasowy firmy, stanowczo zaprzecza doniesieniom o możliwych problemach z łącznością. Firma trzyma na razie w tajemnicy szczegóły dotyczące nowej lokalizacji stacji nadawczej.

- Rozważamy zmianę miejsca nadawania sygnału w Rzeszowie, ale jest to proces skomplikowany i mocno rozciągnięty w czasie. Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłości dostarczania sygnału dla mieszkańców Rzeszowa i okolic - tłumaczy.

Nowy budynek zamiast wieży telewizyjnej w Rzeszowie

W przestrzeni miejskiej pojawił się już pierwszy projekt nowego zagospodarowania terenu przy ulicy Broniewskiego 1. Koncepcję nowoczesnego obiektu przygotowało biuro MWM Architekci. Według planów nowy blok na Baranówce ma oferować około 70 lokali mieszkalnych, podziemny garaż oraz strefę usługową zlokalizowaną na parterze. Konstrukcja ma mieć formę kaskadową o zróżnicowanej wysokości (od 4 do 9 pięter), a urozmaiceniem będą zielone tarasy i arkady od strony ulicy. Projekt zyskał aprobatę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a formalności procedowane są na mocy tzw. specustawy mieszkaniowej. Ostateczne słowo będzie należało jednak do urzędników miejskich.

Betonowy gigant nową atrakcją rzeszowskiej Baranówki

Zgodnie z zapowiedziami architektów, powstający obiekt będzie przyciągał wzrok, pełniąc rolę nowego symbolu osiedla. Jego wysokość zostanie dostosowana do obecnej wieży, a fasada złożona z prefabrykatów zyska niezwykłą formę przestrzenną. Ten zabieg to ukłon w stronę historii blokowiska zbudowanego na bazie wielkiej płyty.

Kiedy ruszy rozbiórka rzeszowskiej wieży?

Na ten moment brakuje konkretnych terminów dotyczących inwestycji. Aby proces wyburzania mógł wystartować, Emitel musi spełnić trzy podstawowe warunki:

znaleźć odpowiednie miejsce pod nową stację nadawczą,

przetransportować wszystkie nadajniki,

otrzymać formalną zgodę na realizację inwestycji mieszkaniowej.

Firma zaznacza, że są to działania skomplikowane i mogą ciągnąć się latami.

Co dalej z rzeszowską wieżą?

Rzeszowską Baranówkę czekają w nadchodzących latach diametralne zmiany. Jeżeli koncepcja spotka się z aprobatą władz miasta, w miejscu starej wieży wyrośnie nowoczesny kompleks mieszkaniowy. Na razie mieszkańcy nie muszą obawiać się utraty sygnału telewizyjnego i radiowego, ponieważ Emitel deklaruje pełne zabezpieczenie dotychczasowej infrastruktury.

Quiz. MTV przechodzi do historii. Co wiesz o kultowej stacji? Pytanie 1 z 15 W którym roku MTV rozpoczęło nadawanie? 1983 1979 1985 1981 Następne pytanie