Mówią, że to "mały Wawel", ale nie znajdziecie go w Krakowie. Prawdziwa perła na majówkę

Zamek w Baranowie Sandomierskim to renesansowa perła architektoniczna, nazywana "małym Wawelem", idealna na majówkowy wyjazd.

Zamek w Baranowie Sandomierskim to prawdziwa perełka architektury renesansowej w Polsce. Historii zamku sięga 1569 roku, kiedy to Leszczyńscy rozpoczęli jego budowę. Budową zajmował się włoski rzeźbiarz i architekt - Santi Gucci.

W zamku wybuchł pożar w 1849 roku, który zniszczył wnętrza budowli. Stanisław Karol Dolański zabrał się do odnowienia zamku, ale 50 lat później, bo w 1898 roku wybuchł kolejny pożar! Po tym pożarze odbudową kieruje architekt Tadeusz Stryjeński. W 1940 zamek trafił w ręce Niemców. Podczas II wojny światowej zamek znacząco ucierpiał. W 1958 r. zamek przejęły Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol" w Tarnobrzegu. Natomiast od 1997 roku zamkiem opiekuje się Agencja Rozwoju Przemysłu.

Zamek wzniesiono został na planie prostokąta. To budowla trzykondygnacyjna. Posiada cztery okrągłe baszty, prostokątną wieżę oraz wewnętrzny dziedziniec otoczony uroczymi, krużgankami. Wnętrza zamku dekorowane są przez Jana Chrzciciela Falconiego oraz Tylmana z Gameren.

Mały Wawel

Dlaczego o zamku w Baranowie Sandomierskim mówi się, że to "mały Wawel"? Pierwszą monografię o zamku opublikował architekt i konserwator zabytków Sławomir Odrzywolski, który dokonał pomiarów zamku. Stwierdził on, że: "Stanąć on może śmiało obok zamku na Wawelu, nie ustępując w bogactwie ornamentacyjnym dziedzińca".

Piękne otoczenie zamkuZamek położony jest w pięknym parku, w którym znajdziecie:

Ogród Angielski

Ogród Francuski

Ogród Włoski

Aleję Paprociową

Aleję Grabową

Aleję Lipową

Są tu również pomniki przyrody - klon oraz tulipanowiec. Na terenie parku znajduje się również uroczy staw.

Źródło: baranowsandomierski.pl, www.baranow.com.pl