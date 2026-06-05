Z Jeziora Solińskiego wyłowiono ciało mężczyzny. Kim był?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-05 17:21

Zakończono akcję poszukiwawczą na Jeziorze Solińskim. Dziś, 5 czerwca przed południem udało się wydobyć z wody ciało mężczyzny. We wtorkowy wieczór rzucił się on do jeziora z korony tamy. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, w tym drona podwodnego, pozwoliło na odnalezienie zwłok na dużej głębokości. Trwa ustalanie tożsamości ofiary.

Z Jeziora Solińskiego wydobyto ciało mężczyzny

i

Autor: Policja Podkarpacka/ Materiały prasowe
Z Jeziora Solińskiego wydobyto ciało mężczyzny
Galeria zdjęć 6

Finał akcji poszukiwawczej na Jeziorze Solińskim. Wydobyto ciało mężczyzny

Akcja służb w Bieszczadach dobiegła końca. W piątek 5 czerwca przed południem z dna Jeziora Solińskiego wyciągnięto zwłoki człowieka, który kilka dni wcześniej rzucił się z zapory do wody. Wydobycie ciała wymagało sprowadzenia specjalnego sprzętu i funkcjonariuszy z rozmaitych regionów Polski. Zgłoszenie o tragicznym skoku do Jeziora Solińskiego dotarło do policji w Lesku we wtorek o godzinie 19. Początkowo wydawało się, że mężczyznę uda się być może ocalić. Kiedy szanse na uratowanie go spadły do zera, akcja stała się akcją poszukiwawczą. W sprawę od pierwszych minut byli zaangażowani policjanci z Leska i mundurowi z rzeszowskiego Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Sonda
Często jeździsz w Bieszczady?

Zagrożenie dla nurków wymusiło użycie drona podwodnego

Warunki panujące pod wodą przysparzały ogromnych problemów. Znaczna głębokość w połączeniu z niemal zerową widocznością stwarzały realne ryzyko dla nurków, dlatego wykorzystano specjalistycznego drona, który bez problemu mógł przeszukiwać trudno dostępne strefy. Już w środę udało się namierzyć miejsce, w którym leżały zwłoki.  Ostatecznie przed południem rzeszowskim policjantom udało się wyciągnąć ciało na brzeg. Na miejscu zdarzenia pracował prokurator, trwa ustalanie tożsamości mężczyzny. 

WILKI NIEDŹWIEDZIE KONTRATAKUJĄ NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ
Solina
bieszczady