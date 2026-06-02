Boże Ciało 2026 w Rzeszowie. Procesje, zamknięte ulice

Boże Ciało - zamknięte ulice w Rzeszowie

Uroczystości Bożego Ciała nierozerwalnie związane są z procesjami do przybranych kwiatami ołtarzy. Niektóre ulice w Rzeszowie zostaną z tego powodu zamknięte. W związku z tym policjanci z KMP Rzeszów przypominają, że główne uroczystości Bożego Ciała w Rzeszowie rozpoczną się o godz. 9.00. W związku z tym zamknięty zostanie czasowo ruch pojazdów na Placu Farnym, gdzie odbywać się będzie uroczysta msza. Po niej z Placu Farnego wyruszy procesja, która przejdzie ulicami 3-go Maja, Zamkową, Lisa Kuli, Cieplińskiego, Sokoła do Kościoła Ojców Bernardynów. Utrudnienia na tych ulicach mogą potrwać do godz. 12. Ulice 3-go Maja, Zamkowa i Lisa- Kuli, będą w czasie przejścia procesji czasowo zamknięte dla innych uczestników ruchu.

Boże Ciało w Rzeszowie. Procesje:

Katedra Rzeszowska al. Sikorskiego 21 - procesja zaplanowana w godz. od 13 do 14 i przejdzie al. Sikorskiego;

Parafia Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes ul. Prymasa Tysiąclecia - procesja wyruszy z kościoła około godz. 10 i przejdzie ulicą: Prymasa Tysiąclecia, Raginisa 14 do Obrońców Poczty Gdańskiej, gdzie około godz. 12, nastąpi jej zakończenie;

Parafia pw. św. Rodziny ul. Solarza 14 - procesja wyruszy z placu kościelnego o godz. 13 i przejdzie ulicami: Solarza między blokiem 8, 6 i Lewakowskiego 3 , Zbyszewskiego i Solarza, gdzie około godz. 14.45 wierni rozejdą się;

Parafia pw. bł. Karoliny Kózka ul. Kościelna 15a - procesja zaplanowana jest w godz. od 13.40 do 15.30. jej trasa wyznaczona jest ulicami: Kościelna, Krynicka, Sanocka do szkoły Sióstr Pijarek gdzie zawróci do ul. Kościelnej;

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe ul. św. Rodziny 4 - procesja wyruszy spod kościoła około godz. 12.00 i wyruszy w kierunku ulic: św. Jakuba, Dębickiej do kościoła, gdzie około godz. 13.00 nastapi jej zakończenie;

Parafia pw. MBR - procesja zaplanowana w godz. 11.50-13.00 przejdzie ulicami: al. Wyzwolenia, Osmeckiego, Brydaka, al. Wyzwolenia;

Parafia pw. św. Józefa Rzeszów ul. Partyzantów 28 - procesja wyruszy spod świątynii około godz. 12.30 i przejdzie ulicami: Partyzantów, Lubelska do skrzyżowania z ul. Staromiejską, Bałuckiego Robaka do kapliczki przy ul. Lubicz, gdzie około godz. 13.30 nastąpi jej koniec;

Parafia pw. św. Józefa (Zwięczyca) przy ul. Pl. Św. Józefa - około godz. 12.20, procesja wyruszy spod kościoła przy i przejdzie trasą ul. Jarowa, skrzyżowanie Podkarpackiej z Jarową oraz Beskidzką, Karkonoska, gdzie około godz. 13.20 planowany jest koniec uroczystości;

Parafia pw. Św. Judy Tadeusza (osiedle Kmity) - procesja wyruszy około godz. 13.15 i przejdzie ulicami Chruściela, Bohaterów, Wyspiańskiego, Wita Stwosza do kościoła, gdzie około godz. 15 nastąpi jej zakończenie;

Parafia Narodzenia NMP ul. Staroniwska 78 - procesja wyruszy z kościoła parafialnego około godz.12.30 i przejdzie ulicami Staroniwską do Strzelniczej, Wywrockiego pod Krzyż Jubileuszowy, gdzie około godz. 14 nastąpi jej koniec;

Parafia pw. św. Michała Archanioła ul. Św. Michała Archanioła 3 - procesja rozpocznie się po zakończonej mszy świętej około godz. 15.45 i przejdzie ulicami: Wiosenna, Mieszka I, Kwietniowa, gdzie około godz. 18, nastąpi jej zakończenie;

Parafia pw. Św. Rocha ul. Paderewskiego 130 - procesja wyruszy z kościoła około godz. 10.20 i przejdzie trasą ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, Paderewskiego;

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana ul. Bursztynowa 1 - procesja zaplanowana jest w godz. od 11 do 12 i przejdzie ulicami Staczka, Bursztynowa, św. Floriana;

Parafia Matki Bożej Śnieżnej ul. Kazimierza Guzego 6 - procesja rozpocznie się ok. godz. 12.50. Przejdzie ulicą Budziwojską od Domu Kultury, skąd powróci na plac kościelny około godz. 14.30. Zalecany objazd ul. Poselską i Podleśną.

Koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie

Również w czwartek 4 czerwca w godz. 15.00 – 23.00 w Parku Sybiraków odbędzie się koncert ,,Jednego Serca Jednego Ducha", może w nim wziać udział nawet około 20 tys. osób. Policjanci przypominają w komunikacie, że w związku z koncertem, w godzinach od 17 do północy, w rejonie ulic Krakowskiej, Okulickiego, Wyzwolenia, Ofiar Katynia, Broniewskiego, mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu.

Akcja "Boże Ciało"

Policjanci jak co roku zaczynają akcję pod nazwą "Boże Ciało". Mundurowi będą nadzorować główne szlaki komunikacyjne i czuwać nad bezpieczeństwem podróżnych przemieszczających się drogami Rzeszowa i powiatu- w razie potrzeby kierować na objazdy i nadzorować ruch.

Przede wszystkim jednak będą egzekwować przestrzeganie przez kierujących obowiązujących przepisów. Nie będzie pobłażana dla nietrzeźwych kierowców i tych, których brawurowa jazda będzie zagrażała innym uczestnikom ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą kontrować nie tylko stan techniczny pojazdów, ale sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwać będą policyjne partole w oznakowanych radiowozach oraz funkcjonariusze na motocyklach. Nie zabraknie też radiowozów nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory - przestrzegają policjanci w komunikacie.

źródło: KMP RZESZÓW