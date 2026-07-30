Dramat na Podkarpaciu. Babcia miała potrącić 1,5-roczną wnuczkę

Do koszmarnego w skutkach zdarzenia doszło w czwartek, 30 lipca, w podkarpackim Nowosielcu. Na terenie jednej z prywatnych posesji doszło do potrącenia małego dziecka przez samochód osobowy.

- Na terenie prywatnej posesji doszło do potrącenia półtorarocznego dziecka. W momencie tego zdarzenia [pojazdem] kierowała kobieta, która jest krewną tej dziewczynki - poinformował oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nisku, starszy aspirant Rafał Puzio, w rozmowie z Gazeta.pl.

Według informacji przekazanych przez stację wPolsce24, kierującą pojazdem była babcia 1,5-rocznej dziewczynki. Do akcji ratunkowej natychmiast zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowaną do szpitala. Na chwilę obecną nie ma szczegółowych informacji o stanie zdrowia dziecka.